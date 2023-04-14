Великая суббота 15 апреля — важные традиции, обряды и запреты

Великая суббота 15 апреля: что обязательно нужно сделать в последний день перед Пасхой
Великая или Тихая Суббота — последние сутки перед Пасхой, которая в 2023 году отмечается 16 апреля. Это день примирения, доброты и всепрощения.
Новини.LIVE рассказывает о традициях, обрядах, приметах и главных запретах Страстной субботы.
Великая суббота — история и суть дня
Великая суббота сохраняет как траурные, так и праздничные черты.
Согласно Евангелию, в Великую субботу по требованию иудейских первосвященников и фарисеев прокуратор Иудеи Понтий Пилат приказал завалить камнями вход в пещеру, где погребен Христос, и поставить возле него стражу, чтобы тело не было похищено.
Однако на следующий день камень от входа был отвален, а гробница оказалась пустой. Христос, как верят последователи его учения, воскрес из мертвых.
Этот день посвящен воспоминаниям о погребении и пребывании во гробу тела Иисуса Христа, о том, как он сошел в ад, чтобы освободить праведные души, открыть для них "ворота рая" и рассеять тьму. В частности, от вечных мучений были освобождены ветхозаветные праведники, Адам и Ева.
Воскресение Христа совершается в ночь с Великой субботы на Пасхальное воскресенье.
Эта суббота называется также Тихой. Согласно традиции, в этот день нельзя шумно веселиться, развлекаться, ссориться, конфликтовать.
Также Великую субботу еще называют Крашальной, поскольку в этот день собирают пасхальную корзину и разрисовывают пасхальные яйца.
Кроме того, именно в этот день в храме Гроба Господня совершается чудо восхождения Благодатного огня.
Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Услышав о чудесном воскресении Иисуса, он отправился в пещеру, где лежало тело учителя. Войдя, Петр увидел яркий свет, озаренный гробницей.
Большая суббота: традиции и поверья
Одна из важных христианских традиций этого дня — восхождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.
Многие хозяева и хозяйки именно в субботу готовят праздничные пасхальные блюда, пекут паски и красят яйца.
В субботу перед Пасхой необходимо закончить приготовление пасхальной корзины.
Большая суббота — как лучше провести этот день
Великая суббота — день доброты, примирения и всепрощения. В этот день нужно молиться, оказывать помощь близким, подавать милостыню и стараться очиститься от негативных мыслей.
Отлично в этот день внести благотворительный вклад в какой-то из фондов, который помогает другим. Особенно в это непростое для Украины время.
В ночь с субботы на воскресенье обязательно нужно зажечь свечу и найти время для чистосердечной молитвы.
Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь, будет счастлив весь следующий год.
Что нельзя делать в Великую субботу 2023 года
Поскольку Страстная суббота является заключительным днем Великого поста, поэтому рекомендуется в эти сутки воздержаться от мяса, рыбы, яиц, молока и алкоголя. Также в этот день следует сдерживать все земные страсти.
Кроме того, в Великую субботу верующие соблюдают следующие запреты:
- нельзя заниматься тяжелым трудом;
- устраивать генеральную уборку;
- стирать;
- гладить утюгом;
- заниматься рукоделием;
- работать в саду;
- ругаться;
- злословить;
- злиться;
- сердиться;
- сплетничать;
- веселиться;
- устраивать вечеринки и другие празднества;
- ходить на рыбалку;
- охотиться и оскорблять животных;
- ходить на кладбище;
- отказывать в просьбах;
- скупиться.
Приметы Великой субботы
Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили. Вот список тех, что помогут вам предсказать будущую погоду и уберечься от неприятностей:
- Если в Великую субботу ясно и тепло — лето будет таким же.
- Если в Великую субботу облачно, жди летних ливней и холодов.
- Если не спать в ночь с субботы на воскресенье — призовешь к себе счастье на весь год.
- Кто проведет Страстную субботу в радости и веселье, будет выпивать и колобродить — весь год он будет плакать и скорбеть до следующей Пасхи.
- Нельзя в Великую субботу выносить что-то из дома и давать взаймы, если, конечно, у вас в планах нет потери благополучия к следующей Пасхе.
- Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.
- Считается, что в Страстную субботу нельзя отказывать в просьбах и не жадничать на милостыню для малоимущих.
Где и когда смотреть церемонию восхождения благодатного огня
Трансляцию восхождения благодатного огня 15 апреля можно смотреть в YouTube и в соцсетях, начало примерно в 12:30 по Киеву.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, о важных традициях на Пасху. Как верующим необходимо провести этот день.