Великая суббота 15 апреля — важные традиции, обряды и запреты

Христианские традиции и церковные запреты. Фото: dw.com

Великая или Тихая Суббота — последние сутки перед Пасхой, которая в 2023 году отмечается 16 апреля. Это день примирения, доброты и всепрощения.

Новини.LIVE рассказывает о традициях, обрядах, приметах и ​​главных запретах Страстной субботы.

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Великая суббота — история и суть дня

Великая суббота сохраняет как траурные, так и праздничные черты.

Согласно Евангелию, в Великую субботу по требованию иудейских первосвященников и фарисеев прокуратор Иудеи Понтий Пилат приказал завалить камнями вход в пещеру, где погребен Христос, и поставить возле него стражу, чтобы тело не было похищено.

Однако на следующий день камень от входа был отвален, а гробница оказалась пустой. Христос, как верят последователи его учения, воскрес из мертвых.

Этот день посвящен воспоминаниям о погребении и пребывании во гробу тела Иисуса Христа, о том, как он сошел в ад, чтобы освободить праведные души, открыть для них "ворота рая" и рассеять тьму. В частности, от вечных мучений были освобождены ветхозаветные праведники, Адам и Ева.

Воскресение Христа совершается в ночь с Великой субботы на Пасхальное воскресенье.

Эта суббота называется также Тихой. Согласно традиции, в этот день нельзя шумно веселиться, развлекаться, ссориться, конфликтовать.

Также Великую субботу еще называют Крашальной, поскольку в этот день собирают пасхальную корзину и разрисовывают пасхальные яйца.

Кроме того, именно в этот день в храме Гроба Господня совершается чудо восхождения Благодатного огня.

Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Услышав о чудесном воскресении Иисуса, он отправился в пещеру, где лежало тело учителя. Войдя, Петр увидел яркий свет, озаренный гробницей.

Большая суббота: традиции и поверья

Одна из важных христианских традиций этого дня — восхождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

Многие хозяева и хозяйки именно в субботу готовят праздничные пасхальные блюда, пекут паски и красят яйца.

В субботу перед Пасхой необходимо закончить приготовление пасхальной корзины.

Большая суббота — как лучше провести этот день

Великая суббота — день доброты, примирения и всепрощения. В этот день нужно молиться, оказывать помощь близким, подавать милостыню и стараться очиститься от негативных мыслей.

Отлично в этот день внести благотворительный вклад в какой-то из фондов, который помогает другим. Особенно в это непростое для Украины время.

В ночь с субботы на воскресенье обязательно нужно зажечь свечу и найти время для чистосердечной молитвы.

Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь, будет счастлив весь следующий год.

Что нельзя делать в Великую субботу 2023 года

Поскольку Страстная суббота является заключительным днем ​​Великого поста, поэтому рекомендуется в эти сутки воздержаться от мяса, рыбы, яиц, молока и алкоголя. Также в этот день следует сдерживать все земные страсти.

Кроме того, в Великую субботу верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя заниматься тяжелым трудом;

устраивать генеральную уборку;

стирать;

гладить утюгом;

заниматься рукоделием;

работать в саду;

ругаться;

злословить;

злиться;

сердиться;

сплетничать;

веселиться;

устраивать вечеринки и другие празднества;

ходить на рыбалку;

охотиться и оскорблять животных;

ходить на кладбище;

отказывать в просьбах;

скупиться.

Приметы Великой субботы

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили. Вот список тех, что помогут вам предсказать будущую погоду и уберечься от неприятностей:

Если в Великую субботу ясно и тепло — лето будет таким же.

Если в Великую субботу облачно, жди летних ливней и холодов.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье — призовешь к себе счастье на весь год.

Кто проведет Страстную субботу в радости и веселье, будет выпивать и колобродить — весь год он будет плакать и скорбеть до следующей Пасхи.

Нельзя в Великую субботу выносить что-то из дома и давать взаймы, если, конечно, у вас в планах нет потери благополучия к следующей Пасхе.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Считается, что в Страстную субботу нельзя отказывать в просьбах и не жадничать на милостыню для малоимущих.

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Где и когда смотреть церемонию восхождения благодатного огня

Трансляцию восхождения благодатного огня 15 апреля можно смотреть в YouTube и в соцсетях, начало примерно в 12:30 по Киеву.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, о важных традициях на Пасху. Как верующим необходимо провести этот день.