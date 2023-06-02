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Унікальну кримську монету продали на аукціоні за шалені гроші

2 червня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Унікальну кримську монету продали на аукціоні за шалені гроші
Унікальна монета з Криму. Фото: Numismatica Ars Classica
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Цюриху на аукціоні Numismatica Ars Classica за рекордну ціну продали золоту монету з Пантікапею. Монету продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Ця сума встановила новий рекорд для античних монет, проданих на аукціонах, повідомляє видання The Art Newspaper.

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Зазначається, що монету виготовили в IV столітті до нашої ери в давньогрецькому місті Пантікапей, неподалік від сучасної Керчі на східному березі Криму.

З одного боку на ній зображено голову сатира, а з іншого — грифона, який тримає в роті спис.

Відомо, що така монета існує лише у трьох екземплярах. Інші дві купити неможливо, бо вони перебувають в музейних колекціях.

Після завершення аукціону монета з Криму встановила новий рекорд як найдорожча антична монета. У той же час найдорожчою монетою усіх часів є 20 доларів із золота, відчеканені 1933 року. У 2021 році її продали на аукціоні Sotheby's за 18,9 млн доларів.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк підписав український прапор, тим самим долучившись до благодійного аукціону United24. Усі кошти підуть на допомогу українським захисникам.

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