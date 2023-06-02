Уникальную крымскую монету продали на аукционе за сумасшедшие деньги
В Цюрихе на аукционе Numismatica Ars Classica за рекордную цену была продана золотая монета с Пантикапей. Монету продали анонимному покупателю более чем за 4,8 млн фунтов стерлингов.
Эта сумма установила новый рекорд для античных монет, проданных на аукционах, сообщает издание The Art Newspaper.
Отмечается, что монета была изготовлена в IV веке до нашей эры в древнегреческом городе Пантикапей, неподалеку от современной Керчи на восточном берегу Крыма.
С одной стороны на ней изображена голова сатира, а с другой — грифон, держащий во рту копье.
Известно, что такая монета существует только в трех экземплярах. Остальные две купить невозможно, потому что они находятся в музейных коллекциях.
После завершения аукциона монета из Крыма установила новый рекорд как самая дорогая античная монета. В то же время самой дорогой монетой всех времен является 20 долларов из золота, отчеканенных в 1933 году. В 2021 году она была продана на аукционе Sotheby's за 18,9 млн долларов.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подписал украинский флаг, тем самым приобщившись к благотворительному аукциону United24. Все средства пойдут в помощь украинским защитникам.