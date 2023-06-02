Уникальную крымскую монету продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Уникальная монета из Крыма. Фото: Numismatica Ars Classica

В Цюрихе на аукционе Numismatica Ars Classica за рекордную цену была продана золотая монета с Пантикапей. Монету продали анонимному покупателю более чем за 4,8 млн фунтов стерлингов.

Эта сумма установила новый рекорд для античных монет, проданных на аукционах, сообщает издание The Art Newspaper.

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Отмечается, что монета была изготовлена в IV веке до нашей эры в древнегреческом городе Пантикапей, неподалеку от современной Керчи на восточном берегу Крыма.

С одной стороны на ней изображена голова сатира, а с другой — грифон, держащий во рту копье.

Известно, что такая монета существует только в трех экземплярах. Остальные две купить невозможно, потому что они находятся в музейных коллекциях.

После завершения аукциона монета из Крыма установила новый рекорд как самая дорогая античная монета. В то же время самой дорогой монетой всех времен является 20 долларов из золота, отчеканенных в 1933 году. В 2021 году она была продана на аукционе Sotheby's за 18,9 млн долларов.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подписал украинский флаг, тем самым приобщившись к благотворительному аукциону United24. Все средства пойдут в помощь украинским защитникам.