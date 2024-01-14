У Криму біля аеродрому "Саки" ліквідували підполковника армії — деталі

Аеродром "Саки" у Криму. Фото: Deepstate

У Криму біля аеродрому "Саки" був ліквідований підполковник армії РФ Олександр Чорнобривий. Збройні сили підтвердили влучний удар по важливому для ворога обʼєктв у ніч із 5 на 6 січня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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За словами Штірліца, ліквідованим виявився заступник командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку.

"Цей російський підрозділ перебуває в складі Чорноморського флоту РФ і дислокується на аеродромі "Саки". Полк оснащений літаками Су-30СМ та Су-24М", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, українська армія продовжує знищувати на окупованих територіях військову техніку. Днями на території Донецької області був виявлений і ліквідований один із найсучасніших комплексів радіоелектронної боротьби "Тирада-2".

Додамо, нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили так званий рейд в лігво окупантів у Бєлгородській області та завдали ворогу чималих втрат. Українські бійці замінували дорогу, кудою мали їхати росіяни.