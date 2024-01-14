В Крыму у аэродрома "Саки" ликвидировали подполковника армии — детали

Аэродром "Саки" в Крыму. Фото: Deepstate

В Крыму у аэродрома "Саки" был ликвидирован подполковник армии РФ Александр Чернобывый. Вооруженные силы подтвердили точный удар по важным для врага объектам в ночь с 5 на 6 января.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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По словам Штирлица, ликвидированным оказался заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка.

"Это российское подразделение находится в составе Черноморского флота РФ и дислоцируется на аэродроме "Саки". Полк оснащен самолетами Су-30СМ и Су-24М", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская армия продолжает уничтожать на оккупированных территориях военную технику. На днях на территории Донецкой области был обнаружен и ликвидирован один из самых современных комплексов радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

Добавим, недавно спецназначители Главного управления разведки совершили так называемый рейд в логово кафиров в Белгородской области и нанесли врагу немалые потери. Украинские бойцы заминировали дорогу, куда должны были ехать россияне.