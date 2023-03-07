Культове аніме Сейлор Мун — неймовірні факти

Деякі героїні аніме "Сейлор Мун"

Рівно 31 рік тому, 7 березня 1992-го, в Японії стартував показ аніме "Сейлор Мун". Воно було створено за однойменною мангою Наоко Такеуті. Показ почався лише через місяць після публікації першого випуску. Трансляція аніме тривала майже п’ять років. Героїні мультфільму стали популярними в багатьох куточках світу. Україна не стала виключенням.

Новини.LIVE розкаже цікаві факти про одне з найспішніших аніме.

В чому різниця між аніме та мультфільмом

Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Через що воно популярне в багатьох країнах. Аніме часто відрізняється характерною манерою зображення персонажів та фон. Випускається у формі телесеріалів, а також фільмів, що розповсюджуються на відеоносіях або пристосовані для кінопоказу.

Для багатьох українців в нульових, ще до цифрової ери, була традиція прийти після школи та увімкнути один з телеканалів. На ньому після обіду йшла трансляція багатьох анімаційних серіалів. В тому числі популярних аніме "Покемон", "Пригоди діґімонів" та "Сейлор Мун".

Історія створення Сейлор Мун

Спочатку публікувалась манга про Сейлор Венеру. Саме її, а не Сейлор Мун, Такуеті придумала насамперед. Ця манга — приквел Сейлор Мун, тому що перші розділи майже не відрізняються від сюжету майбутнього аніме.

Манга миттєво стала популярною і японська студія Toei Animation запропонувала Наоко створити мультиплікаційний серіал, куди згодом додали історії інших персонажів: Сейлор Мун, Сейлор Меркурій, Сейлор Марс і Сейлор Юпітер. Згодом їхня кількість зросла до 12. До речі, редакція трохи змінила зовнішній вигляд головної героїні. А саме — одягнула її в японську шкільну форму сейфуку (матроску). Такою Сейлор Мун і полюбили мільйони.

Справжнє ім'я Сейлор Мун — Усагі Цукіно. Це каламбур з японського виразу suki no usagi, що означає "місячний кролик". До речі, з англійської Сейлор Мун (Sailor Moon) перекладається як Морська Луна. Усагі є японською школяркою, яка намагається вжитися зі своєю емоційністю, побороти лінощі і бажання їсти нон-стоп.

Про саундтрек

У більшій частині серіалу в якості початкової композиції епізодів виступає мелодія Moonlight Densetsu ("Легенда місячного світла"), музику до якої створив Тецуя Коморо, а слова написала Канако Ода. Основою мелодії послужила випущена в 1965 році співачкою Тіеко Байсьо пісня Sayonara wa Dansu no Ato ni ("До побачення в кінці танцю").

Вона стала однією з найпопулярніших пісень серії. Moonlight Densetsu була виконана DALI для використання на початку серій першого та другого сезонів аніме-серіалу, а потім Moon Lips для третього та четвертого.

Також, мелодично звучить й українська версія саундтреку аніме.

В останньому сезоні, Sailor Stars, використовувалася інша композиція — Sailor Star Song, написана Секі Аракі зі словами Наоко Такеуті і виконана Кае Ханадзавой.

Останньою появою Moonlight Densetsu став фінал останньої 200-ї серії аніме. Сейлор Мун є одним з найдовших аніме в жанрі махо-седьо. Також, на основі серіалу було знято чотири повнометражні фільми. Останній з яких, а саме “Красуня-воїн Вічна Сейлор Мун” вийшов на стрімінговій платформі Netflix.

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