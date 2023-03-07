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Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

7 марта 2023 06:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Культовое аниме Сейлор Мун — невероятные факты
Некоторые героини аниме "Сейлор Мун"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ровно 31 год назад, 7 марта 1992-го, в Японии стартовал показ аниме "Сейлор Мун". Оно было создано по одноименной манге Наоко Такеути. Показ начался только спустя месяц после публикации первого выпуска. Трансляция аниме продолжалась почти пять лет. Героини мультфильма стали популярны во многих уголках мира. Украина не стала исключением.

Новини.LIVE расскажет интересные факты об одном из самых спешных аниме.

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В чем разница между аниме и мультфильмом

Главное отличие от анимации других стран состоит в том, что аниме ориентируется не на детскую, а преимущественно на подростковую или даже взрослую аудиторию. Из-за чего оно популярно во многих странах. Аниме часто отличается характерной манерой изображения персонажей и фона. Выпускается в виде телесериалов, а также фильмов, распространяемых на видеоносителях или приспособленных для кинопоказа.

Для многих украинцев в нулевых, еще до цифровой эры, была традиция прийти после школы и включить один из телеканалов. На нем после обеда шла трансляция многих анимационных сериалов. В том числе популярных аниме "Покемон", "Приключения дигимонов" и "Сейлор Мун".

История создания Сейлор Мун

Сначала публиковалась манга о Сейлор Венере. Именно ее, а не Сейлор Мун, Такуэти придумала прежде всего. Эта манга — приквел Сейлор Мун, потому что первые главы почти не отличаются от сюжета будущего аниме.

Манга мгновенно стала популярной и японская студия Toei Animation предложила Наоко создать мультипликационный сериал, куда впоследствии добавили истории других персонажей: Сейлор Мун, Сейлор Меркурий, Сейлор Марс и Сейлор Юпитер. Впоследствии их количество выросло до 12. Кстати, редакция несколько изменила внешний вид главной героини. А именно — одела ее в японскую школьную форму сейфуку (матроску). Такой Сейлор Мун и полюбили миллионы.

Настоящее имя Сейлор Мун — Усаги Цукино. Это каламбур из японского выражения suki no usagi, что означает "лунный кролик". Кстати, с английского Сейлор Мун (Sailor Moon) переводится как Морской Луна. Усаги является японской школьницей, которая пытается ужиться со своей эмоциональностью, побороть лень и желание есть нон-стоп.

О саундтреке

В большей части сериала в качестве исходной композиции эпизодов выступает мелодия Moonlight Densetsu ("Легенда лунного света"), музыку к которой создал Тецуя Коморо, а слова написала Канако Ода. Основой мелодии послужила выпущенная в 1965 году певицей Тиеко Байсе песня Sayonara wa Dansu no Ato ni ("До свидания в конце танца").

Она стала одной из популярнейших песен серии. Moonlight Densetsu была исполнена DALI для использования в начале серий первого и второго сезонов аниме-сериала, а затем Moon Lips для третьего и четвертого.

Также мелодически звучит и украинская версия саундтрека аниме.

В последнем сезоне, Sailor Stars, использовалась другая композиция — Sailor Star Song, написанная Секи Араки со словами Наоко Такеути и исполненная Каэ Ханадзавой.

Последним появлением Moonlight Densetsu стал финал последней 200-й серии аниме. Сейлор Мун является одним из самых длинных аниме в жанре махо-седьо. Также, на основе сериала были сняты четыре полнометражных фильма. Последний из которых, а именно "Красавица-воин Вечная Сейлор Мун" вышел на стриминговой платформе Netflix.

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