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ЗМІ спрогнозували, коли почне відновлюватись український авіаринок та які будуть ціни

22 червня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗМІ спрогнозували, коли почне відновлюватись український авіаринок та які будуть ціни
Пасажири літака. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Попри сумнівні прогнози від Євроконтролю, авіаринок сприймає своє майбутнє з переважно позитивного погляду, особливо дивлячись уперед на найближчі 2-3 роки. Після відновлення українського повітряного простору, навіть часткового, повернення до польотів можливе протягом кількох тижнів до кількох місяців.

Про це пише Liga.net із посиланням на авіаційного експерта Богдана Долинця.

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"Точно передбачити це складно, повернення може статися будь-якої миті, починаючи з наступного року до закінчення конфлікту", — каже експерт.

Своєю чергою, експерт Андрій Гук повідомив, що поточна війна може надати велику можливість для багатьох українських авіакомпаній, включаючи МАУ, для перезапуску свого бізнесу. Водночас він упевнений, що авіакомпанія Bees Airline залишиться на ринку. Швидше за все, після війни держава знову займеться реалізацією ідеї створення національного авіаперевізника, яка була призупинена через конфлікт.

Крім того, можлива поява нових лідерів на ринку. Наприклад, SkyUp готується повернутися до України першою, як тільки повітряний простір країни буде відкритий хоча б частково.

Однак є ризик, що міжнародні гравці захочуть захопити український ринок. Наприклад, європейські авіакомпанії можуть повернутися та запропонувати демпінгові ціни, побачивши тут перспективи. Тому після відкриття українського повітряного простору ринок може стати швидко конкурентним.

Нагадаємо, що ще два літаки, які раніше літали у флоті МАУ, почала використовувати українська авіакомпанія "Роза Вітрів". Це літаки Boeing 737-900ER та Embraer 190.

Також ми писали, що війна повністю зупинила українську цивільну авіацію: з першої години вторгнення РФ небо над Україною закрите. Усі українські авіакомпанії втратили можливість заробляти кошти на польотах, а на європейський ринок за цей час переорієнтувалася лише одна компанія — SkyUP.

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