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СМИ спрогнозировали, когда начнет восстанавливаться украинский авиарынок и какие будут цены

22 июня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ спрогнозировали, когда начнет восстанавливаться украинский авиарынок и какие будут цены
Пассажиры самолета. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Несмотря на сомнительные прогнозы от Евроконтроля, авиарынок воспринимает свое будущее с преимущественно положительной точки зрения, особенно смотря вперед на ближайшие 2-3 года. После возобновления украинского воздушного пространства, даже частичного, возврат к полетам возможен в течение нескольких недель до нескольких месяцев.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на авиационного эксперта Богдана Долинце.

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"Точно предсказать это сложно, возвращение может произойти в любой момент начиная со следующего года до окончания конфликта", — говорит эксперт.

В свою очередь эксперт Андрей Гук сообщил, что текущая война может представлять большую возможность для многих украинских авиакомпаний, включая МАУ, для перезапуска своего бизнеса. В то же время он уверен, что авиакомпания Bees Airline останется на рынке. Скорее всего, после войны государство также снова займется реализацией идеи создания национального авиаперевозчика, которая была приостановлена из-за конфликта.

Кроме того, возможно появление новых лидеров на рынке. Например, SkyUp готовится вернуться в Украину первой, как только воздушное пространство страны будет открыто хотя бы частично.

Однако существует риск, что международные игроки захотят захватить украинский рынок. Например, европейские авиакомпании могут вернуться и предложить демпинговые цены, увидев здесь перспективы. Поэтому после открытия украинского воздушного пространства рынок может стать быстро конкурентным.

Напомним, что еще два самолета, которые раньше летали во флоте МАУ, начала использовать украинская авиакомпания "Роза Ветров". Это самолеты Boeing 737-900ER и Embraer 190.

Также мы писали, что война полностью остановила украинскую гражданскую авиацию: с первых часов вторжения РФ небо над Украиной закрыто. Все украинские авиакомпании лишились возможности зарабатывать средства на полетах, а на европейский рынок за это время переориентировалась только одна компания — Sky UP.

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