Відпочинок в Туреччині: чи вплине землетрус на туристичний сезон

Чи купують українці путівки до Туреччини

Туреччина завжди приваблювала туристів з України, роками очолюючи рейтинги країн, куди наші їдуть у відпустку. З моменту повномасштабного вторгнення кількість подорожуючих за кордон українців суттєво скоротилася, але ті, хто їхав у відпустку, найчастіше теж обирали турецькі пляжі.

Водночас країна тримає нейтралітет і не висловлює абсолютної підтримки України у війні з рф, ба більше — турецьке суспільство продовжує підтримувати росію.

Чи впливає політичний нейтралітет Туреччини на туристів з України, що наші просять в туроператорів, обираючи турецькі готелі, та чи буде цьогоріч відкритий сезон, враховуючи землетрус, — дізнайтеся в матеріалі Новини.LIVE.

Політичний нейтралітет Туреччини

Протягом року повномасштабної війни Туреччина продовжує підтримувати партнерські відносини з росією. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів десятки телефонних розмов з російським диктатором путіним, а громадяни одночасно відправляють гуманітарну допомогу українцям і жаліють росіян, які нібито стали "жертвами" Заходу.

Стамбул. Фото: Unsplash

В цей час українці продовжують їздити в Туреччину на відпочинок попри політичний нейтралітет цієї країни. Але туроператорам встановлюють умови — без росіян в готелях. Як розповів ексклюзивно для Новини.LIVE голова Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч, виконати такі умови неможливо.

"Туреччина, яка незрозуміло кого підтримує, є найпопулярнішою країною серед українців, як і Єгипет. Максимум, що запитують, — це наявність росіян у готелі. І тут добре сказати про це, як про критерій, але важко зробити. Це бізнес, на це важко впливати. Ми ж не можемо сказати готелю: не приймайте росіян, краще станьте банкротами", — сказав Рудіч.

Фото: Unsplash

Землетрус у Туреччині: чи буде туристичний сезон

У Туреччині 6 лютого стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. На допомогу вирушили бригади рятувальників з різних країн світу, зокрема і з України.

Станом на 5 березня підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило позначку у 50 тисяч людей. Наразі в країні досі проводяться рятувальні роботи. Фахівці в Туреччині зазначають, що цього року літній туристичний сезон може бути скасований через загрозу нових землетрусів.

Наслідки землетрусу в Туреччині. Фото: REUTERS/Natalie Thomas

"Так погано говорити, але добре, що це відбулося не в туристичний сезон. І в цьому році серед українців немає раннього бронювання, тому на наших туристів землетрус вплинув мінімально. Зрозуміло, що зараз не дуже вдалий час туди їхати", — додав Рудіч.

Фото: REUTERS/Susana Vera

За його словами, у лютому 2023 року українці найчастіше бронювали відпочинок в Єгипті, рідше — в Еміратах та Болгарії. Експерт також додав, що нині найзручнішими маршрутами для подорожей з України є вильоти з Молдови та Польщі.