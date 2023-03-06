Відпочинок в Туреччині: чи вплине землетрус на туристичний сезон

Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині
Туреччина завжди приваблювала туристів з України, роками очолюючи рейтинги країн, куди наші їдуть у відпустку. З моменту повномасштабного вторгнення кількість подорожуючих за кордон українців суттєво скоротилася, але ті, хто їхав у відпустку, найчастіше теж обирали турецькі пляжі.
Водночас країна тримає нейтралітет і не висловлює абсолютної підтримки України у війні з рф, ба більше — турецьке суспільство продовжує підтримувати росію.
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Чи впливає політичний нейтралітет Туреччини на туристів з України, що наші просять в туроператорів, обираючи турецькі готелі, та чи буде цьогоріч відкритий сезон, враховуючи землетрус, — дізнайтеся в матеріалі Новини.LIVE.
Політичний нейтралітет Туреччини
Протягом року повномасштабної війни Туреччина продовжує підтримувати партнерські відносини з росією. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів десятки телефонних розмов з російським диктатором путіним, а громадяни одночасно відправляють гуманітарну допомогу українцям і жаліють росіян, які нібито стали "жертвами" Заходу.
В цей час українці продовжують їздити в Туреччину на відпочинок попри політичний нейтралітет цієї країни. Але туроператорам встановлюють умови — без росіян в готелях. Як розповів ексклюзивно для Новини.LIVE голова Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч, виконати такі умови неможливо.
"Туреччина, яка незрозуміло кого підтримує, є найпопулярнішою країною серед українців, як і Єгипет. Максимум, що запитують, — це наявність росіян у готелі. І тут добре сказати про це, як про критерій, але важко зробити. Це бізнес, на це важко впливати. Ми ж не можемо сказати готелю: не приймайте росіян, краще станьте банкротами", — сказав Рудіч.
Землетрус у Туреччині: чи буде туристичний сезон
У Туреччині 6 лютого стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. На допомогу вирушили бригади рятувальників з різних країн світу, зокрема і з України.
Станом на 5 березня підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило позначку у 50 тисяч людей. Наразі в країні досі проводяться рятувальні роботи. Фахівці в Туреччині зазначають, що цього року літній туристичний сезон може бути скасований через загрозу нових землетрусів.
"Так погано говорити, але добре, що це відбулося не в туристичний сезон. І в цьому році серед українців немає раннього бронювання, тому на наших туристів землетрус вплинув мінімально. Зрозуміло, що зараз не дуже вдалий час туди їхати", — додав Рудіч.
За його словами, у лютому 2023 року українці найчастіше бронювали відпочинок в Єгипті, рідше — в Еміратах та Болгарії. Експерт також додав, що нині найзручнішими маршрутами для подорожей з України є вильоти з Молдови та Польщі.