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Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

6 марта 2023 18:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Отдых в Турции: повлияет ли землетрясение на туристический сезон
Покупают ли украинцы путевки в Турцию
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Турция всегда привлекала туристов из Украины, годами возглавляя рейтинги стран, куда наши уезжают в отпуск. С момента полномасштабного вторжения количество путешествующих за границу украинцев существенно сократилось, но те, кто ездил в отпуск, чаще всего тоже выбирали турецкие пляжи.

В то же время страна держит нейтралитет и не выражает абсолютной поддержки Украине в войне с рф, более того — турецкое общество продолжает поддерживать россию.

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Влияет ли политический нейтралитет Турции на туристов из Украины, что наши просят у туроператоров, выбирая турецкие отели, и будет ли открытый сезон, учитывая землетрясение, — узнайте в материале Новини.LIVE.

Политический нейтралитет Турции

В течение года полномасштабной войны Турция продолжает поддерживать партнерские отношения с россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел десятки телефонных разговоров с российским диктатором путиным, а граждане одновременно отправляют гуманитарную помощь украинцам и жалеют россиян, которые стали "жертвами" Запада.

Стамбул
Стамбул. Фото: Unsplash

В настоящее время украинцы продолжают ездить в Турцию на отдых, несмотря на политический нейтралитет этой страны. Но туроператорам выдвигают условия — без россиян в гостиницах. Как рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE глава Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, выполнить такие условия невозможно.

"Непонятно кого поддерживающая Турция является самой популярной страной среди украинцев, как и Египет. Максимум, что спрашивают, — это наличие россиян в отеле. И здесь хорошо сказать об этом, как о критерии, но трудно сделать. Это бизнес, на это трудно влиять. Мы же не можем сказать гостиницам: не принимайте россиян, лучше станьте банкротами", — сказал Рудич.

Туреччина
Фото: Unsplash

Землетрясение в Турции: будет ли туристический сезон

В Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. На помощь отправились бригады спасателей из разных стран мира, в том числе из Украины.

Землетрус в Туреччині
Последствия землетрясения в Турции. Фото: REUTERS/Natalie Thomas

По состоянию на 5 марта подтвержденное число жертв в Турции и соседней Сирии превысило отметку в 50 тысяч человек. В настоящее время в стране до сих пор проводятся спасательные работы. Специалисты в Турции отмечают, что в этом году летний туристический сезон может быть отменен из-за угрозы новых землетрясений.

"Так плохо говорить, но хорошо, что это произошло не в туристический сезон. И в этом году среди украинцев нет раннего бронирования, поэтому на наших туристов землетрясение повлияло минимально. Понятно, что сейчас не самое удачное время ехать туда", — добавил Рудич.

Землетрус в Туреччині
Фото: REUTERS/Susana Vera

По его словам, в феврале 2023 года украинцы чаще всего бронировали отдых в Египте, реже — в Эмиратах и Болгарии. Эксперт также добавил, что сейчас наиболее удобными маршрутами для путешествий из Украины являются вылеты из Молдовы и Польши.

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