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Вивезти дітей стане важче: в Україні змінився закон щодо виїзду неповнолітніх за кордон

13 червня 2023 23:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вивезти дітей стане важче: в Україні змінився закон щодо виїзду неповнолітніх закордон
Виїзд дітей за кордон. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Батьки, які планують відправити свою дитину за кордон відпочивати або на оздоровлення у супроводі третіх осіб, мають врахувати зміни у супровідних документах. Це пов'язано з тим, що доручення на білому папері, які були видані після 23 травня, є недійсними.

Про це повідомила Адміністрація Державної прикордонної служби України.

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Що зміниться

Кабінет міністрів вирішив внести зміни до деяких нормативно-правових актів, які стосуються вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану.

"Найбільш актуальною стосовно питання перетинання державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності довіреностей, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства", — йдеться у повідомленні.

Крім того, бланки, які були отримані до 23 травня, можуть перевіряти прикордонники через сумнів щодо їхньої дійсності. 

Такі дії будуть зроблені шляхом отримання довідки, яка підтверджує або спростовує посвідчення нотаріусом такої довіреності.

Якщо ж підтвердження нотаріуса немає, то ваша дитина не зможе перетнути державний кордон.

Умови воєнного стану

Як відомо, під час воєнного стану, діти, яким ще немає 16 років, можуть виїжджати за межі України лише у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, які мають підтведження від одного з батьків у письмовому вигляді та яке завірене органом опіки та піклування.

Українців можуть не випустити за кордон навіть після закінчення війни

Поки триває війна в Україні виїзд за кордон чоловікам заборонений. Втім, навіть після завершення повномасштабної війни громадян України можуть не випускати за межі країни. І для цього є причини.

Фахівці кажуть, що такою підставою для продовження заборони може стати оголошення надзвичайного стану в країні.

"Зараз дуже важко зрозуміти, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану", — підкреслив юрист Владислав Юрчак.

Він пояснив, що у рамках чинного законодавства обмеження на виїзд тісно пов'язані з надзвичайним та воєнним станом.

Нагадаємо, раніше фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, чи мають право чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.

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