Вывезти детей станет труднее: в Украине изменился закон о выезде несовершеннолетних заграницу

Выезд детей за границу. Фото: pixabay

Родители, которые планируют отправить ребенка за границу отдыхать или на оздоровление в сопровождении третьих лиц, должны учесть изменения в сопроводительных документах. Это связано с тем, что поручения на белой бумаге, выданные после 23 мая, недействительны.

Об этом сообщила Администрация Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Что изменится

Кабинет министров решил внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся совершения нотариальных действий во время военного положения.

"Наиболее актуальной по вопросу пересечения государственной границы является норма, предусматривающая проверку действительности доверенностей, изложенных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом в соответствии из законодательством", — говорится в сообщении.

Кроме того, бланки, полученные до 23 мая, могут проверять пограничники из-за сомнений в их действительности.

Такие действия будут предприняты путем получения справки, подтверждающей или опровергающей удостоверение нотариусом такой доверенности.

Если же подтверждения нотариуса нет, то ваш ребенок не сможет пересечь государственную границу.

Условия военного положения

Как известно, во время военного положения дети, которым еще нет 16 лет, могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, имеющих подтверждение от одного из родителей в письменном виде и заверенное органом опеки и попечительства.

Украинцев могут не выпустить за границу даже после окончания войны

Пока идет война в Украине, выезд за границу мужчинам запрещен. Впрочем, даже по завершении полномасштабной войны граждан Украины могут не выпускать за пределы страны. И тому есть причины.

Специалисты говорят, что таким основанием для продления запрета может стать объявление чрезвычайного положения в стране.

"Сейчас очень сложно понять, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения", — подчеркнул юрист Владислав Юрчак.

Он объяснил, что в рамках действующего законодательства ограничения на выезд тесно связаны с чрезвычайным и военным положением.

Напомним, ранее специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, имеют ли право мужчины выехать за границу на лечение во время войны.