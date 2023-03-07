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Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

7 березня 2023 18:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відпочинок в Єгипеті: тури з України та ціни
Експерт розповів, чи їздять українці до Єгипту у війну
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Єгипет був і залишається одним із найпопулярніших курортів, які обирають українці. В умовах повномасштабної війни подорожувати туди стало дорожче і важче морально, адже серед сусідів у готелі — росіяни. Попри це, за рік війни 50% подорожуючих з України літали саме на популярні курорти Шарм-ель-Шейху та Хургади.

Що вимагають українці, які їдуть в Єгипет, і скільки це зараз коштує — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Єгипет: політична підтримка рф 

Українці завжди складали величезну частину туристів в Єгипті, бо літати туди близько та доволі недорого. Подобалося нашим і те, що кілька років туди не пускали рейси з росії у зв'язку з падінням їхнього літака. Але вже влітку 2021 рейси з рф повернули, бо Єгипет скаржився на те, що стає без них "мертвим курортом". 

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Сотні українців разом з росіянами перебували на популярних курортах в Хургаді та Шарм-ель-Шейху 24 лютого 2022 року. Тоді Єгипет залишав людей у готелях попри закінчення путівок, а за кілька тижнів відправив всіх українців літаками до країн Європи. 

Перейматися Єгипту було за що і за кого. Йдеться не лише про туристів, а і про виживання, адже рф і Україна були найбільшими експортерами пшениці до країн Африки. І в російсько-українській війні Єгипет вирішив тримати нейтралітет, хоча згодом показав — підтримує рф, адже відправили свого спостерігача на фейкові референдуми, які організовували окупанти. 

Та як розповів ексклюзивно для Новини.LIVE голова Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч, українці продовжують обирати Єгипет для відпочинку попри політичні рішення влади. 

"У лютому 2023 року українці бронювали відпочинок в Єгипті, Еміратах та Болгарії. Єгипет займає 50%. Люди запитують про наявність росіян у готелі. І тут добре сказати про це, як про критерій, але важко зробити. Це бізнес, на це важко впливати. Ми ж не можемо сказати готелю: не приймайте росіян, краще станьте банкротами", — сказав Рудіч. 

Єгипет

Єгипет: ціни для українців 

Єгипет не та країна, куди можна добратися автобусним туром, тому Українці бронюють чартери з сусідніх країн, що ускладнює дорогу та збільшує витрати на подорож. Як зазначає експерт Рудіч, нині найзручнішими маршрутами для поїздок з України є вильоти з Молдови та Польщі.

Путівки на двох станом на зараз стартують від 35 000 грн на сім днів. Окремо треба оплатити дорогу з України до Молдови або Польщі, це обійдеться щонайменше у 1 500 грн на людину в одну сторону. 

Єгипет ціни

Окрім того, є ризики, що рейс перенесуть, тоді треба витратити гроші на житло в Європі. Виходить, що планувати відпустку з України до Єгипту на двох треба маючи щонайменше 41 000 грн, не враховуючи ризики в дорозі. 

Польща автобус

Експерти прогнозують, що цього літнього сезону в Єгипет поїде більше туристів з України, адже не діятимуть курорти не менш популярної Туреччини через можливий землетрус. 

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