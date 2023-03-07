Отдых в Египте: туры из Украины и цены

Эксперт рассказал, ездят ли украинцы в Египет в войну

Египет был и остается одним из самых популярных курортов, которые выбирают украинцы. В условиях полномасштабной войны путешествовать туда стало дороже и тяжелее морально, ведь среди соседей в гостинице — россияне. Тем не менее, за год войны 50% путешественников из Украины летали именно на популярные курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Что требуют украинцы, которые едут в Египет, и сколько это сейчас стоит — в материале Новини.LIVE.

Египет: политическая поддержка рф

Украинцы всегда составляли огромную часть туристов в Египте, потому что летать туда близко и довольно недорого. Нравилось нашим и то, что несколько лет туда не пускали рейсы из россии в связи с падением их самолета. Но уже летом 2021 года рейсы из рф вернули, потому что Египет жаловался на то, что становится без них "мертвым курортом".







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Сотни украинцев вместе с россиянами находились на популярных курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе 24 февраля 2022 года. Тогда Египет оставлял людей в гостиницах, несмотря на окончание путевок, а через несколько недель отправил всех украинцев самолетами в страны Европы.

Переживать Египту было за что и за кого. Речь не только в туристах, но и в выживании, ведь россия и Украина были крупнейшими экспортерами пшеницы в страны Африки. И в российско-украинской войне Египет решил держать нейтралитет, хотя впоследствии показал — поддерживает рф больше, ведь отправили своего наблюдателя на фейковые референдумы, организованные оккупантами.

Но как рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE глава Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, украинцы продолжают выбирать Египет для отдыха, несмотря на политические решения их власти.

"В феврале 2023 года украинцы бронировали отдых в Египте, Эмиратах и Болгарии. Египет занимает 50%. Люди спрашивают о наличии россиян в отеле. И здесь хорошо сказать об этом, как о критерии, но трудно сделать. Это бизнес, на это трудно влиять. Мы же не можем сказать гостиницам — не принимайте россиян, лучше станьте банкротами", — сказал Рудич.

Египет: цены для украинцев

Египет не та страна, куда можно добраться автобусным туром, поэтому украинцы бронируют чартеры из соседних стран, что усложняет дорогу и увеличивает расходы на поездку. Как отмечает эксперт Рудич, сейчас наиболее удобными маршрутами для поездок из Украины являются вылеты из Молдовы и Польши.

Путевки на двоих сейчас стартуют от 35 000 грн за семь дней. Отдельно нужно оплатить дорогу из Украины в Молдову или Польшу, это обойдется не менее 1 500 грн на человека в одну сторону.

Кроме того, есть риски, что рейс перенесут, тогда нужно потратить деньги на жилье в Европе. Выходит, что планировать отпуск из Украины в Египет на двоих нужно имея, по меньшей мере, 41 000 грн, не считая рисков в пути.

Эксперты прогнозируют, что в этом летнем сезоне в Египет поедет больше туристов из Украины, ведь не будут действовать курорты не менее популярной Турции из-за возможного землетрясения.