В Укрзалізниці спростили купівлю залізничних квитків до Словаччини

Провідниці біля вагону потяга. Фото: Укрзалізниця

Придбати квитки до Словаччини з Запоріжжя, Дніпра та Львова стало ще простіше. Для цього треба у мобільному застосунку Укрзалізниці обрати місто відправлення та натиснути "Знайти".

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Придбати квитки стане легше

Користувачі зможуть знайти пропозицію пересадки на станцію Мукачево, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

"Принагідно нагадуємо, як зручно дістатися Словаччини та Чехії поїздами з Мукачева. Щодня з платформи Західна ст. Мукачево курсують 2 поїзди в напрямку Словаччини", — говориться у повідомленні.

Загалом графік поїздів виглядає наступним чином:

№961 Мукачево — Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево — Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33".

На ст. Кошице можна здійснити такі пересадки:

якщо ви подорожуєте до Братислави — пересідайте на нічний поїзд R 614 "Zemplin", що вирушає щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33;

якщо ви подорожуєте до Праги — пересідайте на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що вирушає щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

№960 Кошице — Мукачево вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;

№962 Кошице — Мукачево вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачева о 16:53.

Як легше дістатися до Словаччини

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:

Якщо українці подорожують з Братислави, їм варто скористатися денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево — №962 — вирушає об 11:46.

У разі якщо йдеться про поїздку до Праги, то варто скористатися нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево — №960 — вирушає о 08:46.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево — з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 29 жовтня вся Україна переходить на зимовий час. Зокрема, на це варто звернути увагу пасажирам Укрзалізниці, щоб не пропустити свій потяг.

Нагадуємо, що в Украине продолжается непогода: сильные дожди и шквальные ветры в нескольких областях. Из-за осложненных погодных условий 28 октября задерживаются поезда на несколько часов.