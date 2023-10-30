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В Укрзализныце упростили покупку железнодорожных билетов в Словакию

30 октября 2023 18:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Укрзализныце упростили покупку железнодорожных билетов в Словакию
Проводница возле вагона поезда. Фото: Укрзализныця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Приобрести билеты в Словакию из Запорожья, Днепра и Львова стало еще проще. Для этого нужно в мобильном приложении Укрзализныци выбрать город отправления и нажать "Найти".

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Купить билеты станет легче

Пользователи смогут найти предложение пересадки на станцию Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним щелчком.

"Попутно напоминаем, как удобно добраться до Словакии и Чехии поездами из Мукачево. Ежедневно с платформы Западная ст. Мукачево курсируют 2 поезда в направлении Словакии", — говорится в сообщении.

В общей сложности график поездов выглядит следующим образом:

  • №961 Мукачево — Кошице отправляется в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибывает на ст. Кошице в 18:17;
  • №963 Мукачево — Кошице отправляется в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибывает на ст. Кошице в 21:33".

На ст. Кошице можно осуществить следующие пересадки:

  • если вы едете в Братиславу — пересаживайтесь на ночной поезд R 614 "Zemplin", который ежедневно отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33;
  • Если вы едете в Прагу — пересаживайтесь на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

  • №960 Кошице — Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибывает в Мукачево в 14:00;
  • №962 Кошице — Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибывает в Мукачево в 16:53.

Как легче добраться до Словакии

Доехать станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:

Если украинцы путешествуют из Братиславы, им следует воспользоваться дневным поездом IC 521, который ежедневно отправляется из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево — №962 — отправляется в 11:46.

Если речь идет о поездке в Прагу, то следует воспользоваться ночным поездом EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево — №960 — отправляется в 08:46.

Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево — с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 29 октября вся Украина переходит на зимнее время. В частности, на это следует обратить внимание пассажирам Укрзализныци, чтобы не упустить свой поезд.

Напоминаем, что в Украине продолжается ненастье: сильные дожди и шквальные ветры в нескольких областях. Из-за осложненных погодных условий 28 октября задерживаются поезда на несколько часов.

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