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В Україні залишився один літак авіакомпанії Wizz Air: чи буде літати

15 жовтня 2023 03:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні залишився один літак авіакомпанії Wizz Air: чи буде літати
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

 Угорська авіакомпанія Wizz Air змогла "врятувати" один літак у Львові. Він добре зберігся, але поки вивезти його не можуть.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді в інтервʼю італійському виданню LʼEconomia.

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Wizz Air базувала в українських аеропортах Airbus A320

За інформацією компанії, у лютому 2022 року Wizz Air базувала в українських аеропортах чотири літаки Airbus A320:

  • три в аеропорту Київ із реєстраціями HA-LPM, HA-LPJ та HA-LWY;
  • один у Львові з реєстрацією HA-LWS.

На момент російського вторгнення всі чотири повітряні судна перебували в Україні.

"Нам вдалося врятувати одного, який був у Львові . Залишилося три: з двох вдалося завезти двигуни до Польщі. Залишилося повернути одного, він у хорошому стані, але поки що ми не можемо безпечно вивезти його з країни", — заявив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді.

Нагадаємо, перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. З країни, де триває війна вдалося вивезти, зокрема, 63 дітей.

Наступний рейс планується на 15 жовтня, до Румунії. Планується вивезти 155 українців.

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