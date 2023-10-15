В Україні залишився один літак авіакомпанії Wizz Air: чи буде літати

Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Google

Угорська авіакомпанія Wizz Air змогла "врятувати" один літак у Львові. Він добре зберігся, але поки вивезти його не можуть.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді в інтервʼю італійському виданню LʼEconomia.

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За інформацією компанії, у лютому 2022 року Wizz Air базувала в українських аеропортах чотири літаки Airbus A320:

три в аеропорту Київ із реєстраціями HA-LPM, HA-LPJ та HA-LWY;

один у Львові з реєстрацією HA-LWS.

На момент російського вторгнення всі чотири повітряні судна перебували в Україні.

"Нам вдалося врятувати одного, який був у Львові . Залишилося три: з двох вдалося завезти двигуни до Польщі. Залишилося повернути одного, він у хорошому стані, але поки що ми не можемо безпечно вивезти його з країни", — заявив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді.

Нагадаємо, перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. З країни, де триває війна вдалося вивезти, зокрема, 63 дітей.

Наступний рейс планується на 15 жовтня, до Румунії. Планується вивезти 155 українців.