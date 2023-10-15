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В Украине остался один самолет авиакомпании Wizz Air: будет ли летать

15 октября 2023 03:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине остался один самолет авиакомпании Wizz Air: будет ли летать
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Венгерская авиакомпания Wizz Air смогла "спасти" один самолет во Львове. Он хорошо сохранился, но пока его вывезти не могут.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Варади в интервью итальянскому изданию L'Economia.

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Wizz Air базировала в украинских аэропортах Airbus A320

По информации компании, в феврале 2022 года Wizz Air базировала в украинских аэропортах четыре самолета Airbus A320:

  • три в аэропорту Киев с регистрациями HA-LPM, HA-LPJ и HA-LWY;
  • один во Львове с регистрацией HA-LWS.

В момент российского вторжения все четыре воздушных судна находились в Украине.

"Нам удалось спасти одного, который был во Львове. Осталось три: из двух удалось завезти двигатели в Польшу. Осталось вернуть одного, он в хорошем состоянии, но пока мы не можем безопасно вывезти его из страны", — заявил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Вараде.

Напомним, первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в частности, 63 детей.

Следующий рейс планируется на 15 октября, в Румынию. Планируется вывезти 155 украинцев.

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