В Украине остался один самолет авиакомпании Wizz Air: будет ли летать

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Google

Венгерская авиакомпания Wizz Air смогла "спасти" один самолет во Львове. Он хорошо сохранился, но пока его вывезти не могут.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Варади в интервью итальянскому изданию L'Economia.

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По информации компании, в феврале 2022 года Wizz Air базировала в украинских аэропортах четыре самолета Airbus A320:

три в аэропорту Киев с регистрациями HA-LPM, HA-LPJ и HA-LWY;

один во Львове с регистрацией HA-LWS.

В момент российского вторжения все четыре воздушных судна находились в Украине.

"Нам удалось спасти одного, который был во Львове. Осталось три: из двух удалось завезти двигатели в Польшу. Осталось вернуть одного, он в хорошем состоянии, но пока мы не можем безопасно вывезти его из страны", — заявил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Вараде.

Напомним, первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в частности, 63 детей.

Следующий рейс планируется на 15 октября, в Румынию. Планируется вывезти 155 украинцев.