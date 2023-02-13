На Балі відкрили віллу, створену в корпусі списаного літака Боїнг-737

Вартість доби проживання у літаку-готелі починається від 7 тисяч доларів

На курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака "Боїнг-737". Ціна ночі на такій віллі стартує з 7 тисяч доларів.

Про це повідомило видання CNN.

Нове життя списаного літака

Підприємець Фелікс Демін придбав списаний літак “Боїнг-737” неіснуючої авіакомпанії Mandala Airlines 2021 року.

Демін перевіз літальний апарат на острів Балі, де організував на базі літака готельний бізнес.

На підготовку цього об’єкту у Деміна пішло близько двох місяців, із яких п’ять днів було витрачене на транспортування літака на Балі.

Вілла за 7 тисяч доларів

На базі літака Фелікс Демін створив розкішну віллу, яку назвав Private Jet, яку здає в оренду.

Готель-літак розташований на березі моря поблизу відомого пляжу Ньянг-Ньянг, має дві спальні і басейн. Доступна Private Jet для оренди з квітня, вартість доби проживання у цій аеровіллі починається з 7 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в Туреччині існує низка печерних готелів, вирізаних у туфовій породі, яка залишилася після виверження вулканів.

Фото: Facebook-сторінка Villa Private Jet