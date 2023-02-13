На Балі відкрили віллу, створену в корпусі списаного літака Боїнг-737

В Індонезії списаний "Боїнг" перетворили на розкішну віллу
На курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака "Боїнг-737". Ціна ночі на такій віллі стартує з 7 тисяч доларів.
Про це повідомило видання CNN.
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Нове життя списаного літака
Підприємець Фелікс Демін придбав списаний літак “Боїнг-737” неіснуючої авіакомпанії Mandala Airlines 2021 року.
Демін перевіз літальний апарат на острів Балі, де організував на базі літака готельний бізнес.
На підготовку цього об’єкту у Деміна пішло близько двох місяців, із яких п’ять днів було витрачене на транспортування літака на Балі.
Вілла за 7 тисяч доларів
На базі літака Фелікс Демін створив розкішну віллу, яку назвав Private Jet, яку здає в оренду.
Готель-літак розташований на березі моря поблизу відомого пляжу Ньянг-Ньянг, має дві спальні і басейн. Доступна Private Jet для оренди з квітня, вартість доби проживання у цій аеровіллі починається з 7 тисяч доларів.
Нагадаємо, що в Туреччині існує низка печерних готелів, вирізаних у туфовій породі, яка залишилася після виверження вулканів.
Фото: Facebook-сторінка Villa Private Jet