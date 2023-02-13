На Бали открыли виллу, созданную в корпусе списанного самолета Боинг-737

Стоимость суток проживания в самолете-отеле начинается от 7 тысяч долларов

На курортном острове Бали открыли уникальную гостиницу на базе списанного самолета "Боинг-737". Цена ночи на такой вилле стартует с 7 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание CNN.

Новая жизнь списанного самолета

Предприниматель Феликс Демин приобрел списанный самолет "Боинг-737" несуществующей авиакомпании Mandala Airlines 2021 года.

Демин перевез летательный аппарат на остров Бали, где организовал на базе самолета гостиничный бизнес.

На подготовку этого объекта у Демина ушло около двух месяцев, из которых пять дней было потрачено на транспортировку самолета на Бали.

Вилла за 7 тысяч долларов

На базе самолета Феликс Демин создал роскошную виллу, названную Private Jet, которую сдает в аренду.

Отель-самолет расположен на берегу моря вблизи известного пляжа Ньянг-Ньянг, имеет две спальни и бассейн. Доступная Private Jet для аренды с апреля, стоимость суток проживания в этой аэровилле начинается с 7 тысяч долларов.

Напомним, что в Турции существует ряд пещерных отелей, вырезанных в туфовой породе, оставшейся после извержения вулканов.

Фото: Facebook-страница Villa Private Jet