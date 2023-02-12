Авіаквиток на літак - в який час найкраще літати

Літак у небі

Експерти не радять брати пасажирам літаків квитки на рейси у другій половині дня. Це пов'язано з турбулентністю, яка часто буває під час польотів.

Про це пише The Sun.

Авіарейси

У повідомленні йдеться, що є кілька причин, чому польоти у другій половині дня невдалі. Зокрема, турбулентність у другій половині дня зазвичай вища, ніж уранці.

Пілот Джеррі Джонсон пояснив, що повітря змінюється протягом дня, а вдень польоти часто грубіші через тепле повітря. Якщо ви вилітаєте в кінці дня, у землі було більше часу для нагрівання, що може призвести до "не рівнішого повітря" і турбулентності на борту. Також у другій половині дня більше шансів потрапити у грозу.

Окрім того, денні рейси найчастіше затримують, ніж ранкові.

"Хоча пізні від'їзди можуть бути зручними, вони також ризиковані. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють всього 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом усього дня, тому розклад легко може піти навперейми. Пізніші рейси з більшою ймовірністю зіткнуться із затримками", — зазначив редактор Airliner World Гордон Сміт.

Дані показують, що рейси, котрі вилітають після 15:00, мають найбільше шансів бути скасованими. Насправді ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, у середньому на 50% вища, ніж у тих, хто вилітає раніше того ж дня.

Нагадаємо, що латвійська авіакомпанія airBaltic забезпечить свої літаки системою підключення до Інтернету Starlink від SpaceX. Кожен пасажир отримає безкоштовний високошвидкісний доступ до Інтернету під час усіх польотів AirBaltic.

Також повідомлялося, що російський авіаційний сектор найбільше постраждав від санкцій західних країн через війну, яку росія почала проти України. У перші дні 2023 року літаки російських авіаліній потрапили в ситуації, коли їм довелося екстрено приземлятися.