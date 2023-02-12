Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow В який час доби найкраще літати літаками: думка експертів arrow

В який час доби найкраще літати літаками: думка експертів

12 лютого 2023 21:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Авіаквиток на літак - в який час найкраще літати
Літак у небі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Експерти не радять брати пасажирам літаків квитки на рейси у другій половині дня. Це пов'язано з турбулентністю, яка часто буває під час польотів.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Авіарейси

У повідомленні йдеться, що є кілька причин, чому польоти у другій половині дня невдалі. Зокрема, турбулентність у другій половині дня зазвичай вища, ніж уранці.

Пілот Джеррі Джонсон пояснив, що повітря змінюється протягом дня, а вдень польоти часто грубіші через тепле повітря. Якщо ви вилітаєте в кінці дня, у землі було більше часу для нагрівання, що може призвести до "не рівнішого повітря" і турбулентності на борту. Також у другій половині дня більше шансів потрапити у грозу.

Окрім того, денні рейси найчастіше затримують, ніж ранкові.

"Хоча пізні від'їзди можуть бути зручними, вони також ризиковані. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють всього 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом усього дня, тому розклад легко може піти навперейми. Пізніші рейси з більшою ймовірністю зіткнуться із затримками", — зазначив редактор Airliner World Гордон Сміт.

Дані показують, що рейси, котрі вилітають після 15:00, мають найбільше шансів бути скасованими. Насправді ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, у середньому на 50% вища, ніж у тих, хто вилітає раніше того ж дня.

Нагадаємо, що латвійська авіакомпанія airBaltic забезпечить свої літаки системою підключення до Інтернету Starlink від SpaceX. Кожен пасажир отримає безкоштовний високошвидкісний доступ до Інтернету під час усіх польотів AirBaltic.

Також повідомлялося, що російський авіаційний сектор найбільше постраждав від санкцій західних країн через війну, яку росія почала проти України. У перші дні 2023 року літаки російських авіаліній потрапили в ситуації, коли їм довелося екстрено приземлятися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:52 Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему

23:40 Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

23:23 В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

23:05 У Генштабі розповіли про удари по окупантах сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

22:20 Як Іран відправляв ударні дрони рф: пояснення ЗМІ

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

20:50 У Бердянську окупанти розігнали пенсіонерів пострілами біля пошти

20:30 Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: повідомляють про вибухи

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 23:10

Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему

None 12 Лютий 23:37

Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

None 12 Лютий 23:05

В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

None 12 Лютий 23:07

"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB