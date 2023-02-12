Авиабилет на самолет - в какое время лучше всего летать

В какое время суток лучше всего летать на самолетах: мнение экспертов
Эксперты не советуют брать пассажирам самолетов билеты на рейсы во второй половине дня. Это связано с турбулентностью, которая часто бывает во время полетов.
Об этом пишет The Sun.
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Авиарейсы
В сообщении говорится, что есть несколько причин, почему полеты во второй половине дня неудачные. В частности, турбулентность во второй половине дня обычно выше, чем утром.
Пилот Джерри Джонсон объяснил, что воздух меняется в течение дня, а днем полеты часто более грубые из-за теплого воздуха. Если вы вылетаете в конце дня, у земли было больше времени для нагревания, что может привести к "более неровному воздуху" и турбулентности на борту. Также во второй половине дня больше шансов попасть в грозу.
Также дневные рейсы чаще задерживают, чем утренние.
"Хотя поздние отъезды могут быть удобными, они также рискованны. Бюджетные авиакомпании обычно выделяют всего 30 минут между посадкой и взлетом в течение всего дня, поэтому расписание легко может пойти наперекосяк. Более поздние рейсы с большей вероятностью столкнутся с задержками", — отметил редактор Airliner World Гордон Смит.
Данные показывают, что у рейсов, которые вылетают после 15:00, больше всего шансов быть отмененными. На самом деле вероятность того, что у них возникнут проблемы, в среднем на 50% выше, чем у тех, кто вылетает раньше в тот же день.
Напомним, что латвийская авиакомпания airBaltic обеспечит свои самолеты системой подключения к Интернету Starlink от SpaceX. Каждый пассажир получит бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет во время всех полетов AirBaltic.
Также сообщалось, что российский авиационный сектор больше всего пострадал от санкций западных стран из-за войны, которую россия начала против Украины. В первые дни 2023 самолеты российских авиалиний попали в ситуации, когда им пришлось экстренно приземляться.