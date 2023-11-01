Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow В ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії" arrow

В ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії"

1 листопада 2023 17:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії"
Користування застосунком "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нещодавно мережею поширилися повідомлення про те, що прикордонники не приймають на перевірку електронні документи в застосунку "Дія" для того, аби перетнути кордон. Як відомо, в такому випадку українці повинні мати саме фізичний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Чи можна виїхати за кордон з електронним паспортом

"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну", — наголосили у повідомленні. 

Тому для того, аби мати можливість перетнути кордон, громадянин України повинен мати при собі лише фізичний паспорт. А завдяки е-документам, прикордонники можуть отримати додаткову ідентифікацію тієї чи іншої людини. 

Які документи можуть прийняти через "Дію"

Крім того, прикордонники мають право прийняти документи в "Дії", які, до прикладу, є підтвердженням того, що людина має інвалідність або іншу інформацію, яка дозволяє перетнути кордон для деяких категорій українців. 

Проте якщо інспектори Держприкордонслужби України будуть мати сумніви, які стосуються достовірності документів в "Дії" та реальності мобільного застосунку, тоді вони можуть провести додаткову перевірку. 

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як військовослужбовцю виїхати з України за певних причин та які документи для цього потрібні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі