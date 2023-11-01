В ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії"

Користування застосунком "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно мережею поширилися повідомлення про те, що прикордонники не приймають на перевірку електронні документи в застосунку "Дія" для того, аби перетнути кордон. Як відомо, в такому випадку українці повинні мати саме фізичний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну", — наголосили у повідомленні.

Тому для того, аби мати можливість перетнути кордон, громадянин України повинен мати при собі лише фізичний паспорт. А завдяки е-документам, прикордонники можуть отримати додаткову ідентифікацію тієї чи іншої людини.

Які документи можуть прийняти через "Дію"

Крім того, прикордонники мають право прийняти документи в "Дії", які, до прикладу, є підтвердженням того, що людина має інвалідність або іншу інформацію, яка дозволяє перетнути кордон для деяких категорій українців.

Проте якщо інспектори Держприкордонслужби України будуть мати сумніви, які стосуються достовірності документів в "Дії" та реальності мобільного застосунку, тоді вони можуть провести додаткову перевірку.

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