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В ГПСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії"

1 ноября 2023 17:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГПСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії"
Использование приложения "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недавно сетью распространились сообщения о том, что пограничники не принимают на проверку электронные документы в приложении "Дія" для пересечения границы. Как известно, в таком случае украинцы должны иметь именно физический паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Можно ли уехать за границу с электронным паспортом

"В очередной раз заметим, согласно требованиям законодательства, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не являются документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину", — отметили в сообщении.

Поэтому для того чтобы иметь возможность пересечь границу, гражданин Украины должен иметь при себе только физический паспорт. А благодаря е-документам пограничники могут получить дополнительную идентификацию того или иного человека.

Какие документы могут принять через "Дію"

Кроме того, пограничники имеют право принять документы в "Дії", которые, например, являются подтверждением того, что человек имеет инвалидность или другую информацию, которая позволяет пересечь границу для некоторых категорий украинцев.

Однако если инспекторы Госпогранслужбы Украины будут сомневаться в достоверности документов в "Дії" и реальности мобильного приложения, тогда они могут провести дополнительную проверку.

Напомним, ранее мы рассказали, как военнослужащему уехать из Украины по определенным причинам и какие документы для этого нужны.

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