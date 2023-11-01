В ГПСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії"

Использование приложения "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно сетью распространились сообщения о том, что пограничники не принимают на проверку электронные документы в приложении "Дія" для пересечения границы. Как известно, в таком случае украинцы должны иметь именно физический паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"В очередной раз заметим, согласно требованиям законодательства, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не являются документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину", — отметили в сообщении.

Поэтому для того чтобы иметь возможность пересечь границу, гражданин Украины должен иметь при себе только физический паспорт. А благодаря е-документам пограничники могут получить дополнительную идентификацию того или иного человека.

Какие документы могут принять через "Дію"

Кроме того, пограничники имеют право принять документы в "Дії", которые, например, являются подтверждением того, что человек имеет инвалидность или другую информацию, которая позволяет пересечь границу для некоторых категорий украинцев.

Однако если инспекторы Госпогранслужбы Украины будут сомневаться в достоверности документов в "Дії" и реальности мобильного приложения, тогда они могут провести дополнительную проверку.

Напомним, ранее мы рассказали, как военнослужащему уехать из Украины по определенным причинам и какие документы для этого нужны.