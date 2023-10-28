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Укрзалізниця змінить кількість місць на один із потягів до Словаччини

28 жовтня 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Коли з'явиться додатковий вагон на потяг з Мукачева до Кошице
Потяг зі Словаччини всередині. Фото: Укрзалізниця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні з 28 жовтня до 5 листопада поїзди Мукачево — Кошице в дві сторони їздитимуть з ще одним вагоном. А саме з додатковим дизель-поїздом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Йдеться про поїзди №960 Кошице 08:46 — Мукачево 14:00 та №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17.

Зазначається, що кількість місць у новому вагоні буде такою ж, як у вагоні №1, який найчастіше їздить за цим маршрутом. 

Для чого збільшують кількість місць

"Це дозволить уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат на маршруті, яким можуть скористатися пасажири не лише до Кошице, але й використавши пересадку — на нічний поїзд до Братислави та Праги", — зазначили у повідомленні. 

Де можна придбати квитки на поїзд

В Укрзалізниці додали, що квитки на цей маршрут можна буде придбати в мобільному застосунку перевізника, на сайті та в міжнародних касах на вокзалах. 

Крім того, завдяки застосунку можна оформити пересадкові квитки Київ — Кошице.

поїзд Мукачево — Кошице
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Укрзалізниці

Нагадаємо, з 15 листопада Укрзалізниця запустить жіночі купе ще в чотирьох пасажирських поїздах. За чотири місяці на місця в жіночі купе продали вже 25 тисяч квитків.

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