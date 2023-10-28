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Укрзализныця изменит количество мест на один из поездов в Словакию

28 октября 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Когда появится дополнительный вагон на поезд из Мукачево в Кошице
Поезд из Словакии внутри. Фото: Укрзализныця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине с 28 октября по 5 ноября поезда Мукачево — Кошице в две стороны будут ездить с еще одним вагоном. А именно с дополнительным дизель-поездом.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Речь идет о поездах №960 Кошице 08:46 — Мукачево 14:00 и №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17.

Отмечается, что количество мест в новом вагоне будет таким же, как в вагоне №1, который чаще всего ездит по этому маршруту.

Для чего увеличивают количество мест

"Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат на маршруте, которым могут воспользоваться пассажиры не только в Кошице, но и использовав пересадку — на ночной поезд в Братиславу и Прагу", — отметили в сообщении.

Где можно купить билеты на поезд

В Укрзализныце добавили, что билеты на этот маршрут можно будет приобрести в мобильном приложении перевозчика, на сайте и в международных кассах на вокзалах.

Кроме того, благодаря приложению можно оформить пересадочные билеты Киев — Кошице.

поезд Мукачево — Кошице
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Укрзализныци

Напомним, с 15 ноября Укрзализныця запустит женские купе еще в четырех пассажирских поездах. Через четыре месяца на места в женские купе продали уже 25 тысяч билетов.

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