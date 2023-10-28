Когда появится дополнительный вагон на поезд из Мукачево в Кошице

Укрзализныця изменит количество мест на один из поездов в Словакию
В Украине с 28 октября по 5 ноября поезда Мукачево — Кошице в две стороны будут ездить с еще одним вагоном. А именно с дополнительным дизель-поездом.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Речь идет о поездах №960 Кошице 08:46 — Мукачево 14:00 и №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17.
Отмечается, что количество мест в новом вагоне будет таким же, как в вагоне №1, который чаще всего ездит по этому маршруту.
Для чего увеличивают количество мест
"Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат на маршруте, которым могут воспользоваться пассажиры не только в Кошице, но и использовав пересадку — на ночной поезд в Братиславу и Прагу", — отметили в сообщении.
Где можно купить билеты на поезд
В Укрзализныце добавили, что билеты на этот маршрут можно будет приобрести в мобильном приложении перевозчика, на сайте и в международных кассах на вокзалах.
Кроме того, благодаря приложению можно оформить пересадочные билеты Киев — Кошице.
Напомним, с 15 ноября Укрзализныця запустит женские купе еще в четырех пассажирских поездах. Через четыре месяца на места в женские купе продали уже 25 тысяч билетов.
Читайте Новини.LIVE!