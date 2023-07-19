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Укрзалізниця попередила про зміну маршрутів поїздів через обстріли

19 липня 2023 07:59
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Козюк Тетяна
редактор
В Укрзалізниці змінили маршрут поїздів через обстріли
Пасажири Укрзалізниці. Фото: УЗ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через ворожі російські обстріли в Укрзалізниці змінили маршрути поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку. Також попередили про затримки рейсів. 

Про це повідомляють в Укрзалізниці. 

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Відтак, зміни стосуються поїздів №87 Запоріжжя — Ковель та №31 Запоріжжя — Перемишль.

Повідомляють, що поїзди їхатимуть в об'їзд. Об'їзний маршрут означає затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського.

В організації просять вибачення у пасажирів за незручності та закликають слідкувати за оновленнями. 

"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки. Слідкуйте за оновленнями, залізниця продовжує рух", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення УЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни. 

Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.

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