В Укрзалізниці змінили маршрут поїздів через обстріли

Укрзалізниця попередила про зміну маршрутів поїздів через обстріли
Через ворожі російські обстріли в Укрзалізниці змінили маршрути поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку. Також попередили про затримки рейсів.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
Як змінилися маршрути поїздів в УЗ
Відтак, зміни стосуються поїздів №87 Запоріжжя — Ковель та №31 Запоріжжя — Перемишль.
Повідомляють, що поїзди їхатимуть в об'їзд. Об'їзний маршрут означає затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського.
В організації просять вибачення у пасажирів за незручності та закликають слідкувати за оновленнями.
"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки. Слідкуйте за оновленнями, залізниця продовжує рух", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.
Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.