В Укрзализныце изменили маршрут поездов из-за обстрелов

Пассажиры Укрзализныци. Фото: УЗ

Из-за вражеских российских обстрелов в Укрзализныце изменили маршруты поездов львовского направления, которые должны следовать через Шепетовку. Также предупредили о задержках рейсов.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

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Как изменились маршруты поездов в УЗ

Так, изменения касаются поездов №87 Запорожье — Ковель и №31 Запорожье — Перемышль.

Сообщается, что поезда будут ехать в объезд. Объездной маршрут означает задержку более 5 часов для ковельского рейса и около 2 часов — для перемышльского.

В организации просят прощения у пассажиров за неудобства и призывают следить за обновлениями.

"Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение", — говорится в сообщении.

Сообщение УЗ. Фото: скриншот

Позже в организации обновили информацию и отметили, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

"Ожидаемая задержка поезда №87 Запорожья — Ковель составит до 2 часов, остальные поезда будут следовать по расписанию", — говорят в УЗ.

Сообщение УЗ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.

Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.