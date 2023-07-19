В Укрзализныце изменили маршрут поездов из-за обстрелов

Укрзализныця предупредила об изменении маршрутов поездов из-за обстрелов
Из-за вражеских российских обстрелов в Укрзализныце изменили маршруты поездов львовского направления, которые должны следовать через Шепетовку. Также предупредили о задержках рейсов.
Об этом сообщают в Укрзализныце.
Как изменились маршруты поездов в УЗ
Так, изменения касаются поездов №87 Запорожье — Ковель и №31 Запорожье — Перемышль.
Сообщается, что поезда будут ехать в объезд. Объездной маршрут означает задержку более 5 часов для ковельского рейса и около 2 часов — для перемышльского.
В организации просят прощения у пассажиров за неудобства и призывают следить за обновлениями.
"Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение", — говорится в сообщении.
Позже в организации обновили информацию и отметили, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.
"Ожидаемая задержка поезда №87 Запорожья — Ковель составит до 2 часов, остальные поезда будут следовать по расписанию", — говорят в УЗ.
Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.
Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.