Укрзалізниця готується до Великодня: на яких напрямках призначили додаткові поїзди

Укрзалізниця планує додати додаткові поїзди до Великодня

Укрзалізниця готується до Великодня і травневих свят. З Києва курсуватимуть додаткові поїзди для зручності пасажирів.

Про це повідомляє у своєму телеграмі Укрзалізниця.

Укрзалізниця готується до Великодня

Повідомляється, що для зручних подорожей наших пасажирів Укрзалізниця запроваджує курсування низки додаткових поїздів на свята з Києва, а саме:

До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

До Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Нагадуємо, що днями до України приїхав голлівудський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Він відвідав один із дитячих центрів, місто Ірпінь, де побачив страшні наслідки повномасштабної війни. Також зірка фільмів "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря" зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні від’їзду зі столиці актор прогулявся столичним залізничним вокзалом.