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Укрзализныця готовится к Пасхе: по каким направлениям назначили дополнительные поезда

28 марта 2023 16:10
- Анна-Карина Белоткач
Укрзализныця планирует добавить дополнительные поезда к Пасхе
- Анна-Карина Белоткач

Укрзализныця готовится к Пасхе и майским праздникам. Из Киева будут курсировать дополнительные поезда для удобства пассажиров.

Об этом сообщает в своем телеграмме Укрзализныця.

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Сообщается, что для удобных поездок наших пассажиров Укрзализныця вводит курсирование ряда дополнительных поездов на праздники из Киева, а именно:

  • В Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.
  • Во Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.
  • В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.
  • В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.
  • В Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.
  • В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.
  • Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Напомним, что на днях в Украину приехал голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он посетил один из детских центров, город Ирпень, где увидел страшные последствия полномасштабной войны. Также звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне отъезда из столицы актер прогулялся по столичному железнодорожному вокзалу.

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