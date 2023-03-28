Укрзализныця готовится к Пасхе: по каким направлениям назначили дополнительные поезда
Укрзализныця готовится к Пасхе и майским праздникам. Из Киева будут курсировать дополнительные поезда для удобства пассажиров.
Об этом сообщает в своем телеграмме Укрзализныця.
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Укрзализныця готовится к Пасхе
Сообщается, что для удобных поездок наших пассажиров Укрзализныця вводит курсирование ряда дополнительных поездов на праздники из Киева, а именно:
- В Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.
- Во Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.
- В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.
- В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.
- В Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.
- В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.
- Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.
Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Напомним, что на днях в Украину приехал голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он посетил один из детских центров, город Ирпень, где увидел страшные последствия полномасштабной войны. Также звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне отъезда из столицы актер прогулялся по столичному железнодорожному вокзалу.