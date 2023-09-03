Українські полярники розкрили ТОП-5 найцікавіших фактів про антарктичний туризм

Круїзний корабель поблизу Антарктиди. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Члени української експедиції Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" поділилися цікавими порадами щодо туризму на континенті. За словами полярників, подорожі на Антарктиду — це складно, але все ж можливо.

Про антарктичний туризм розповіли на офіційній Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Читайте також:

1. Які ділянки Антарктиди відкриті для туристів

Як зазначається у повідомленні, для туристів відкриті не всі ділянки Антарктики. При цьому за останні роки кількість антарктичних туристів суттєво зросла — у сезоні 2022-2023 їхня кількість сягнула понад 72 тисяч.

Водночас, як наголошують полярники, гостям континенту необхідно дотримуються правил його відвідування та поважати природу. Туристи часто витоптують рослини і заважають спалахами камер гніздуванню місцевих птахів, тому країни-сторони Договору про Антарктику періодично визначають найбільш вразливі райони, куди можна заходити тільки вченим для досліджень.

2. Популярні види антарктичного туризму

Найпопулярніший вид туризму — морські круїзи в районі Антарктичного півострова, де і розташована українська станція "Академік Вернадський". До пандемії вона була однією з найбільш відвідуваних — за сезон науковці приймали до 4 тисяч гостей. Морські круїзи зазвичай відбуваються на великих суднах або невеликих яхтах, а цього сезону захід на станції був доступний лише для яхт за дозволу бейскомандера.

3. Пори року — навпаки

Охочим подорожувати в Антарктиду варто врахувати один важливий нюанс щодо пори року. Оскільки Україна лежить у Північній півкулі, а Антарктика — у Південній, наші пори року є протилежними. Зима в Антарктиді триває з червня до серпня, а літо — з грудня до лютого. Туристичним сезоном в Антарктиді вважається літо.

4. Яка вартість подорожі до Антарктиди

Подорож до крижаного континенту — досить недешеве задоволення. У 1991 році на тлі зростання популярності антарктичного туризму було створено Міжнародну асоціацію антарктичних туристичних операторів. Станом на сьогодні до неї входять понад 100 фірм, що організовують подорожі до Антарктики. Однак через складну логістику, підвищені вимоги до безпеки та портові збори вартість такого туру в середньому становить близько 10 тисяч доларів.

5. Скільки часу добиратися до Антарктиди

Як зазначається у повідомленні, шлях від України до Антарктики триває близько тижня. На тривалість доїзду суттєво впливають вид транспорту та правила, зокрема і "ковідні".

Найшвидший маршрут до району Антарктичного півострова такий: наземним транспортом до Польщі, далі літаками до Чилі (порт Пунта-Аренас) або до Аргентини (порт Усвая (Ушуайя). А далі — морським транспортом треба перетнути протоку Дрейка і вийти до Південних Шетландських островів — першої наземної точки Антарктики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень.

Також ми писали, що криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці.

До слова, раніше українські полярники станції "Академік Вернадський" зафільмували плавання субантарктичного морського котика.