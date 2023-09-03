Украинские полярники раскрыли ТОП-5 самых интересных фактов об антарктическом туризме

Круизный корабль возле Антарктиды. Фото: Национальный антарктический научный центр

Члены украинской экспедиции Антарктической исследовательской станции "Академик Вернадский" поделились интересными советами по туризму на континенте. По словам полярников, путешествия на Антарктиду — это сложно, но все же возможно.

Об антарктическом туризме рассказали на официальной Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

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1. Какие участки Антарктиды открыты для туристов

Как отмечается в сообщении, для туристов открыты не все участки Антарктики. При этом за последние годы количество антарктических туристов существенно выросло — в сезоне 2022-2023 их количество достигло более 72 тысяч.

В то же время, как отмечают полярники, гостям континента необходимо соблюдать правила его посещения и уважать природу. Туристы часто вытаптывают растения и мешают вспышками камер гнездованию местных птиц, поэтому страны-стороны Договора об Антарктике периодически определяют наиболее уязвимые районы, куда можно заходить только ученым для исследований.

2. Популярные виды антарктического туризма

Самый популярный вид туризма — морские круизы в районе Антарктического полуострова, где расположена украинская станция "Академик Вернадский". До пандемии она была одной из самых посещаемых — за сезон ученые принимали до 4 тысяч гостей. Морские круизы обычно происходят на больших судах или небольших яхтах, а в этом сезоне заход на станции был доступен только для яхт с разрешения бейскомандера.

3. Времена года — наоборот

Желающим путешествовать в Антарктиду стоит учесть один важный нюанс по времени года. Поскольку Украина лежит в Северном полушарии, а Антарктика — в Южном, наши времена года противоположны. Зима в Антарктиде длится с июня по август, а лето — с декабря по февраль. Туристическим сезоном в Антарктиде считается лето.

4. Какова стоимость поездки в Антарктиду

Путешествие к ледяному континенту — довольно недешевое удовольствие. В 1991 году на фоне роста популярности антарктического туризма была создана Международная ассоциация антарктических туристических операторов. На сегодня в нее входят более 100 фирм, организующих путешествия в Антарктику. Однако из-за сложной логистики, повышенных требований к безопасности и портовых сборов стоимость такого тура в среднем составляет около 10 тысяч долларов.

5. Сколько времени добираться до Антарктиды

Как отмечается в сообщении, путь от Украины в Антарктику длится около недели. На продолжительность доезда оказывают существенное влияние вид транспорта и правила, в том числе и "ковидные".

Самый быстрый маршрут в район Антарктического полуострова таков: наземным транспортом в Польшу, далее самолетами в Чили (порт Пунта-Аренас) или в Аргентину (порт Усвая (Ушуайя). А дальше — морским транспортом нужно пересечь пролив Дрейка и выйти к Южным Шетландским островам – первой наземной точке Антарктики.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений.

Также мы писали, что ледоколам "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца.

К слову, ранее украинские полярники станции "Академик Вернадский" запечатлели плавание субантарктического морского котика.