У Туреччині виявили стародавні монети із зображенням Ісуса Христа

Туристи виявили стародавні монети. Фото: İHA

У Туреччині місцеві жителі почали знаходити стародавні монети на дні озера Ізнік, яке поступово висихає. На міліючому озері почали з’являтися руїни стародавнього міста.

Як повідомляє видання Arkeonews, саме місто почало з’являтися з-під води у 2014 році, коли озеро Ізнік почало міліти. Цей процес триває й досі.

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Туристи почали знаходити монети віком близько 2000 років — періоду еллінізму. Деякі були із зображенням Ісуса Христа.

Обидві знахідки були передані Ізнікському археологічному музею. Науковці закладу встановили, що монета із зображенням Христа датується IX століттям нашої ери.

Туристи виявили стародавні монети. Фото: İHA

Давнє місто

Зауважимо, озеро Ізнік розташоване на території північно-західної турецької провінції Бурса. У давнину цей регіон називався Нікосія. Місто, яке поступово повстає з дна озера, було засноване у четвертому столітті до нашої ери. У ньому збереглося багато пам’яток епохи віфінської, римської, сельджукської та османської цивілізацій.

Нагадаємо, представники уряду перевірили умови життя дітей, яких евакуювали до Туреччини. Обидві сторони визнають, що військові дії РФ на території України створюють нові виклики для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, що перебувають в евакуації.