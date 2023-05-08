Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow У Туреччині виявили стародавні монети із зображенням Ісуса Христа arrow

У Туреччині виявили стародавні монети із зображенням Ісуса Христа

8 травня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Туреччині виявили стародавні монети із зображенням Ісуса Христа
Туристи виявили стародавні монети. Фото: İHA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Туреччині місцеві жителі почали знаходити стародавні монети на дні озера Ізнік, яке поступово висихає. На міліючому озері почали з’являтися руїни стародавнього міста. 

Як повідомляє видання Arkeonews, саме місто почало з’являтися з-під води у 2014 році, коли озеро Ізнік почало міліти. Цей процес триває й досі.

Читайте також:

Туристи почали знаходити монети віком близько 2000 років — періоду еллінізму. Деякі були із зображенням Ісуса Христа.

Обидві знахідки були передані Ізнікському археологічному музею. Науковці закладу встановили, що монета із зображенням Христа датується IX століттям нашої ери.

Туристи виявили стародавні монети. Фото: İHA

Давнє місто

Зауважимо, озеро Ізнік розташоване на території північно-західної турецької провінції Бурса. У давнину цей регіон називався Нікосія. Місто, яке поступово повстає з дна озера, було засноване у четвертому столітті до нашої ери. У ньому збереглося багато пам’яток епохи віфінської, римської, сельджукської та османської цивілізацій.

Нагадаємо, представники уряду перевірили умови життя дітей, яких евакуювали до Туреччини. Обидві сторони визнають, що військові дії РФ на території України створюють нові виклики для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, що перебувають в евакуації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB