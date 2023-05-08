В Турции обнаружили древние монеты с изображением Иисуса Христа

Туристы обнаружили древние монеты. Фото: İHA

В Турции местные жители начали находить древние монеты на дне высыхающего озера Изник. На озере начали появляться руины древнего города.

Как сообщает издание Arkeonews, сам город начал появляться из-под воды в 2014 году. Этот процесс продолжается до сих пор.

Читайте также:

Туристы начали находить монеты в возрасте около 2000 лет — эллинистического периода. Некоторые были с изображением Иисуса Христа.

Обе находки были переданы Изникскому археологическому музею. Ученые установили, что монета с изображением Христа датируется IX веком нашей эры.

Туристы обнаружили древние монеты. Фото: İHA

Древний город

Само озеро Изник расположено на территории северо-западной турецкой провинции Бурса. В древности этот регион назывался Никосия. Город, постепенно восстающий со дна озера, был основан в четвертом веке до нашей эры. В нем сохранилось множество памятников эпохи вифинской, римской, сельджукской и османской цивилизаций.

Напомним, представители правительства проверили условия жизни детей, эвакуированных в Турцию. Обе стороны признают, что военные действия РФ на территории Украины создают новые вызовы для детей-сирот, лишенных родительской опеки, находящихся в эвакуации.