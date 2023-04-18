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У Тюмені сталася масштабна пожежа: що зайнялося

18 квітня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Тюмені сталася масштабна пожежа: що зайнялося
У Тюмені палає трава. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У соціальних мережах ширяться відео з масштабною пожежею у російському місті Тюмень. За попередными даними, горить трава.

За повідомленнями з місцевих каналів, можливо, пожежа відбулась в районі Велижанівського тракту.

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Очевидці кажуть, що на місці займання працюють рятувальні служби та працівники лісової охорони.

Місцеві ЗМІ пишуть, що зайнялася трава. Яка площа займання — встановлюється.

Одна з можливих версій спалаху, як і в більшості випадків, є людським фактором.

Нагадаємо, через рясні опади вийшли з берегів Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь, Західний Буг та ін. Водою дещо підтопило столицю й населені пункти у кількох областях. За прогнозами, пік водопілля в Києві ще попереду. Приблизно він припаде на 22-23 квітня.

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