У Тюмені сталася масштабна пожежа: що зайнялося

У Тюмені палає трава. Фото: Telegram

У соціальних мережах ширяться відео з масштабною пожежею у російському місті Тюмень. За попередными даними, горить трава.

За повідомленнями з місцевих каналів, можливо, пожежа відбулась в районі Велижанівського тракту.

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Очевидці кажуть, що на місці займання працюють рятувальні служби та працівники лісової охорони.

В російському Тюмєні щось добряче палає. Місцеві кажуть, що горить трава, комиші і болота.



Як-то кажуть, город нє спіт🔥 pic.twitter.com/XnjZiX5Sq5 — ҐРУНТ (@grntmedia) April 17, 2023

Місцеві ЗМІ пишуть, що зайнялася трава. Яка площа займання — встановлюється.

Одна з можливих версій спалаху, як і в більшості випадків, є людським фактором.

Нагадаємо, через рясні опади вийшли з берегів Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь, Західний Буг та ін. Водою дещо підтопило столицю й населені пункти у кількох областях. За прогнозами, пік водопілля в Києві ще попереду. Приблизно він припаде на 22-23 квітня.