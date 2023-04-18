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В Тюмени произошел масштабный пожар: что загорелось

18 апреля 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Тюмени произошел масштабный пожар: что загорелось
В Тюмени пылает трава. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В социальных сетях выкладывают видео с масштабным пожаром в российском городе Тюмень. По предварительным данным, горит трава.

По сообщениям из местных каналов, возможно, пожар произошел в районе Велижановского тракта.

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Очевидцы говорят, что на месте возгорания работают спасательные службы и работники лесной охраны.

Местные СМИ пишут, что загорелась трава. Какая площадь возгорания — устанавливается.

Одна из возможных версий вспышки, как и в большинстве случаев, есть человеческий фактор.

Напомним, из-за обильных осадков вышли из берегов Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь, Западный Буг и другие. Водой подтопило столицу и населенные пункты в нескольких областях. По прогнозам, пик половодья в Киеве еще впереди. Приблизительно он придется на 22-23 апреля.

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