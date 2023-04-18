В Тюмени произошел масштабный пожар: что загорелось

В Тюмени пылает трава. Фото: Telegram

В социальных сетях выкладывают видео с масштабным пожаром в российском городе Тюмень. По предварительным данным, горит трава.

По сообщениям из местных каналов, возможно, пожар произошел в районе Велижановского тракта.

Читайте также:

Очевидцы говорят, что на месте возгорания работают спасательные службы и работники лесной охраны.

В русском Тюмене что-то изрядно пылает. Местные говорят, что горит трава, камыши и болота.



Как говорят, огород не спит🔥 pic.twitter.com/XnjZiX5Sq5 — ГРУНТ (@grntmedia) April 17, 2023

Местные СМИ пишут, что загорелась трава. Какая площадь возгорания — устанавливается.

Одна из возможных версий вспышки, как и в большинстве случаев, есть человеческий фактор.

Напомним, из-за обильных осадков вышли из берегов Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь, Западный Буг и другие. Водой подтопило столицу и населенные пункты в нескольких областях. По прогнозам, пик половодья в Киеве еще впереди. Приблизительно он придется на 22-23 апреля.