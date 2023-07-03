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У США посилилися перевірки біженців із України: які причини

3 липня 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США посилилися перевірки біженців із України: які причини
Українські біженці. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії, США надали прихисток понад 270 тисячам українців. Майже 130 тисяч людей прийняли за програмою "Єдність заради України" (U4U). Однак останнім часом спостерігається посилення процедури перевірки українських біженців, які хочуть потрапити до США.

Про це повідомляє Voanews.

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Програма "Єдність заради України" безпрецедентна для США за швидкістю. З початку повномасштабного вторгнення понад 200 тисяч американців стали спонсорами біженців. 

"Міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І впровадження спеціальних програм для українців, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U — це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю", — розповіла представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.

Наразі українцям складніше потрапити до США. Після початку повномасштабної збройної агресії приймали майже всіх, а зараз процедури перевірок посилилися.

"Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання, як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба та прикордонна служба набагато прискіпливіше перевіряють, хто подає документи і в’їжджає. Особливо, чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США", — зазначила імміграційна адвокатка.

Вона повідомила, що особливу увагу приділяють неповнолітнім, які намагаються потрапити до США без батьків.

"Зараз на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть, хто їх спонсорує. Де вони були на початку війни. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші", — додала Мазур.

Нагадаємо, станом на 3 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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