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В США усилились проверки беженцев из Украины: какие причины

3 июля 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США усилились проверки беженцев из Украины: какие причины
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России, США предоставили приют более 270 тысячам украинцев. Почти 130 тысяч человек приняли по программе "Единство ради Украины" (U4U). Однако в последнее время наблюдается ужесточение процедуры проверки украинских беженцев, которые хотят попасть в США.

Об этом сообщает Voanews.

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Программа "Единство ради Украины" беспрецедентна для США по скорости. С начала полномасштабного вторжения более 200 тысяч американцев стали спонсорами беженцев.

"Миграционное право, особенно законодательство о предоставлении приюта, в США является чрезвычайно сложным. И внедрение специальных программ для украинцев, таких как допуск по паролю и допуск по программе U4U — это было беспрецедентное решение. Для других граждан, других стран такого никогда не делали, и не делали с такой скоростью", — рассказала представитель совета директоров Ukraine Immigration Task Force Ирина Мазур.

Сейчас украинцам сложнее попасть в США. После начала полномасштабной вооруженной агрессии принимали почти всех, а сейчас процедуры проверок ужесточились.

"Как и в каждой другой программе, всегда были злоупотребления, как со стороны спонсоров, так и со стороны бенефициаров. Поэтому миграционная служба и пограничная служба гораздо тщательнее проверяют, кто подает документы и въезжает. Особенно, квалифицируются ли те украинцы, которые не находились физически в США", — отметила иммиграционный адвокат.

Она сообщила, что особое внимание уделяют несовершеннолетним, пытающимся попасть в США без родителей.

"Сейчас на границе, особенно в американском пограничном пункте в Европе, некоторые украинцы имеют чрезвычайно придирчивые собеседования. Их спрашивают, куда они едут, для чего они едут, кто их спонсирует. Где они были в начале войны. По сравнению с тем, как это происходило год назад, сейчас правила значительно жестче", — добавила Мазур.

Напомним, по состоянию на 3 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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