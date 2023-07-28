У Повітряних силах оцінили ідею відновити авіапольоти в Україні

Люди в аеропорту. Фото: google

Під час воєнного стану відновлювати авіапольоти в Україні дуже небезпечно, оскільки російські ракети долітають усюди. Повітряний простір для цивільної авіації відкриють не скоро.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи варто відкривати небо над Україною

Коментуючи заяву компанії Ryanair про можливе часткове відновлення авіарейсів в Україну до кінця 2023 року, Юрій Ігнат наголосив, що російські ракети долітають скрізь і відкривати небо над Україною дуже небезпечно.

"У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають. Компанії цивільні, які хочуть працювати в Україні, – це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині країни", — наголосив Ігнат.

Закритий повітряний простір над Україною. Фото: з сайту Flightradar24.com

Речник Повітряних сил також нагадав про страхування бортів та пасажирів, особливо у країні, яка воює.

"Практика Ізраїлю, країни, яка повністю може прикрити ППО свою територію, до України теж не може бути застосована, оскільки у нас дуже велика територія", — сказав він.

Нагадаємо, ще у квітні Євроконтроль спрогнозував, що повітряний простір України буде відкрито лише у 2029 році.