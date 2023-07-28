В Воздушных силах оценили идею возобновить авиаполеты в Украине

Люди в аэропорту. Фото: google

Во время военного положения возобновлять авиаполеты в Украине очень опасно, поскольку российские ракеты долетают повсюду. Воздушное пространство для гражданской авиации откроют нескоро.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Комментируя заявление компании Ryanair о возможном частичном возобновлении авиарейсов в Украину до конца 2023 года, Юрий Игнат подчеркнул, что российские ракеты долетают везде и открывать небо над Украиной очень опасно.

"У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", все прекрасно знают. Компании гражданские, которые хотят работать в Украине — это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны", — подчеркнул Игнат.

Закрытое воздушное пространство над Украиной. Фото: с сайта Flightradar24.com

Спикер Воздушных сил также напомнил о страховании бортов и пассажиров, особенно в воюющей стране.

"Практика Израиля, страны, которая полностью может прикрыть ПВО свою территорию, к Украине тоже неприменима, поскольку у нас очень большая территория", — сказал он.

Напомним, еще в апреле Евроконтроль спрогнозировал, что воздушное пространство Украины будет открыто только в 2029 году.