У Португалії пляжним туристам загрожуть штрафи 36 тисяч євро
У Португалії пляжним туристам загрожують штрафи у розмірі 36 тисяч євро. Такі штрафи передбачені за гучну музику, що грає на портативних колонках.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Штрафи на пляжах Португалії
Національне морське управління (AMN) країни заборонило гучну музику на пляжах на портативних колонках. Таке рішення прийняли після численних скарг від місцевих жителів і туристів.
У випадку порушення правил на пляжі туристи ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 36 тисяч євро.
Інші обмеження на португальських пляжах:
- несанкціоновані ігри з м'ячем,
- кемпінг поза спеціально відведених зон
- риболовля в місцях купання,
- порушення цілісності пляжу
Нагадаємо, з 11 липня в Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.