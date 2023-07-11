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У Португалії пляжним туристам загрожуть штрафи 36 тисяч євро

11 липня 2023 19:20
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У Португалії пляжним туристам загрожуть штрафи 36 тисяч євро
Пляж Алгарве в Португалії. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Португалії пляжним туристам загрожують штрафи у розмірі 36 тисяч євро. Такі штрафи передбачені за гучну музику, що грає на портативних колонках.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

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Штрафи на пляжах Португалії

Національне морське управління (AMN) країни заборонило гучну музику на пляжах на портативних колонках. Таке рішення прийняли після численних скарг від місцевих жителів і туристів.

У випадку порушення правил на пляжі туристи ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 36 тисяч євро.

Інші обмеження на португальських пляжах:

  • несанкціоновані ігри з м'ячем,
  • кемпінг поза спеціально відведених зон
  • риболовля в місцях купання,
  • порушення цілісності пляжу

Нагадаємо, з 11 липня в Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

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