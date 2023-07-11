У Португалії пляжним туристам загрожуть штрафи 36 тисяч євро

Пляж Алгарве в Португалії. Фото: google

У Португалії пляжним туристам загрожують штрафи у розмірі 36 тисяч євро. Такі штрафи передбачені за гучну музику, що грає на портативних колонках.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

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Штрафи на пляжах Португалії

Національне морське управління (AMN) країни заборонило гучну музику на пляжах на портативних колонках. Таке рішення прийняли після численних скарг від місцевих жителів і туристів.

У випадку порушення правил на пляжі туристи ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 36 тисяч євро.

Інші обмеження на португальських пляжах:

несанкціоновані ігри з м'ячем,

кемпінг поза спеціально відведених зон

риболовля в місцях купання,

порушення цілісності пляжу

Нагадаємо, з 11 липня в Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.