В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в 36 тысяч евро

Пляж Алгарве в Португалии. Фото: google

В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в размере 36 тысяч евро. Такие штрафы предусмотрены за громкую музыку, играющую на портативных колонках.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

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Штрафы на пляжи Португалии

Национальное морское управление (AMN) страны запретило шумную музыку на пляжах на портативных колонках. Такое решение было принято после многочисленных жалоб от местных жителей и туристов.

В случае нарушения правил на пляже, туристы рискуют получить штраф в размере от 200 до 36 тысяч евро.

Другие ограничения на португальских пляжах:

несанкционированные игры с мячом,

кемпинг вне специально отведенных зон

рыбалка в местах купания,

нарушение целостности пляжа

Напомним, с 11 июля в Украине запретят продажу ароматизированных сигарет. Кроме того, будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.