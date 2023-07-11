В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в 36 тысяч евро
В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в размере 36 тысяч евро. Такие штрафы предусмотрены за громкую музыку, играющую на портативных колонках.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Штрафы на пляжи Португалии
Национальное морское управление (AMN) страны запретило шумную музыку на пляжах на портативных колонках. Такое решение было принято после многочисленных жалоб от местных жителей и туристов.
В случае нарушения правил на пляже, туристы рискуют получить штраф в размере от 200 до 36 тысяч евро.
Другие ограничения на португальских пляжах:
- несанкционированные игры с мячом,
- кемпинг вне специально отведенных зон
- рыбалка в местах купания,
- нарушение целостности пляжа
Напомним, с 11 июля в Украине запретят продажу ароматизированных сигарет. Кроме того, будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.