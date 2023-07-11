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В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в 36 тысяч евро

11 июля 2023 19:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в 36 тысяч евро
Пляж Алгарве в Португалии. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Португалии пляжным туристам грозят штрафы в размере 36 тысяч евро. Такие штрафы предусмотрены за громкую музыку, играющую на портативных колонках.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

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Национальное морское управление (AMN) страны запретило шумную музыку на пляжах на портативных колонках. Такое решение было принято после многочисленных жалоб от местных жителей и туристов.

В случае нарушения правил на пляже, туристы рискуют получить штраф в размере от 200 до 36 тысяч евро.

Другие ограничения на португальских пляжах:

  • несанкционированные игры с мячом,
  • кемпинг вне специально отведенных зон
  • рыбалка в местах купания,
  • нарушение целостности пляжа

Напомним, с 11 июля в Украине запретят продажу ароматизированных сигарет. Кроме того, будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

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