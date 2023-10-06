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У Польщі в аеропорту затримали та оштрафували українця: чим завинив

6 жовтня 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Польщі в аеропорту затримали та оштрафували українця: чим завинив
Польська поліція затримує чоловіка. Фото: PAP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Польщі українця не пустили в літак в аеропорту Вроцлава та оштрафували. Чоловік хотів полетіти до Туреччини.

Про це повідомляє wprost.pl.

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У Польщі затримали та оштрафували українця

Зазначається, що українець збирався летіти до Туреччини, однак відмовився слідувати інструкції від офіцерів під час проходження контролю. Чоловік був на підпитку, тому правоохоронці привезли його до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.

За свою поведінку українцю довелось сплатити 400 злотих штрафу, а до Туреччини так і не потрапив. Після інциденту його доставили до витверезника і потім до поліцейського відділку, де він визнав, що його реакція була надто агресивною і він розуміє свою помилку

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео катувань у польському витверезнику, які призвели до смерті українця. Незаконні дії вчиняли правоохоронці.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.

Додамо, що Міжнародний комітет порятунку (IRC) висловив занепокоєння щодо завершення програми допомоги українцям у Польщі. Гуманітарна організація провела дослідження та розмістила звіт про найактуальніші потреби біженців, їхні скарги та можливі для них наслідки припинення надання допомоги. 

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