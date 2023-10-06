У Польщі в аеропорту затримали та оштрафували українця: чим завинив

Польська поліція затримує чоловіка. Фото: PAP

У Польщі українця не пустили в літак в аеропорту Вроцлава та оштрафували. Чоловік хотів полетіти до Туреччини.

Про це повідомляє wprost.pl.

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Зазначається, що українець збирався летіти до Туреччини, однак відмовився слідувати інструкції від офіцерів під час проходження контролю. Чоловік був на підпитку, тому правоохоронці привезли його до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.

За свою поведінку українцю довелось сплатити 400 злотих штрафу, а до Туреччини так і не потрапив. Після інциденту його доставили до витверезника і потім до поліцейського відділку, де він визнав, що його реакція була надто агресивною і він розуміє свою помилку

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео катувань у польському витверезнику, які призвели до смерті українця. Незаконні дії вчиняли правоохоронці.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.

Додамо, що Міжнародний комітет порятунку (IRC) висловив занепокоєння щодо завершення програми допомоги українцям у Польщі. Гуманітарна організація провела дослідження та розмістила звіт про найактуальніші потреби біженців, їхні скарги та можливі для них наслідки припинення надання допомоги.