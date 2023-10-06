В Польше в аэропорту задержали и оштрафовали украинца: чем провинился

Польская полиция задерживает мужчину. Фото: PAP

В Польше украинца не пустили в самолет в аэропорту Вроцлава и оштрафовали. Мужчина хотел полететь в Турцию.

Об этом сообщает wprost.pl.

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Отмечается, что украинец собирался лететь в Турцию, однако отказался следовать инструкциям офицеров во время прохождения контроля. Мужчина был пьян, поэтому правоохранители привезли его во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.

За свое поведение украинцу пришлось заплатить 400 злотых штрафа, а в Турцию так и не попал. После инцидента его доставили в вытрезвитель и затем в полицейский участок, где он признал, что его реакция была слишком агрессивной и он понимает свою ошибку

Напомним, что в сети появилось видео пыток в польском вытрезвителе, которые привели к смерти украинца. Незаконные действия совершали правоохранители.

Также мы сообщали, что в Днепре ликвидировали call-центр, который обворовывал проживающих в Польше украинцев. Мошенники коварно узнавали банковские данные своих жертв.

Добавим, что Международный комитет спасения (IRC) выразил обеспокоенность по поводу завершения программы помощи украинцам в Польше. Гуманитарная организация провела исследования и разместила отчет о самых актуальных потребностях беженцев, их жалобах и возможных для них последствиях прекращения оказания помощи.