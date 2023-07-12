У Парижі власникам позашляховиків додадуть клопоту: що вирішила влада

Паркування позашляховиків у Парижі. Фото: Shui Ta Shan/Alamy

Міська влада Парижа планує запровадити вищу плату за паркування для тих, хто їздить на позашляховиках. Таке рішення можуть прийняти, щоб зменшити забруднення у столиці країни.

Про це пише The Guardian.

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Деталі щодо такого нововведення наразі невідомі, проте будуть враховуватися розмір, вага автомобіля та його двигуна.

Для кого не зміняться правила

Своєю чергою з 1 січня 2024 року електрокари та власники великих авто, які мають багатодітну сім'ю, зможуть уникнути вищої оплати за паркування.

"Ми хотіли б, щоб місто Париж змінило тарифи на платне паркування, щоб зробити їх прогресивними відповідно до ваги та розміру транспортних засобів", — наголосив радник від екологічної партії EELV, яка запропонувала підвищення тарифів, Фредерік Бадіна-Серпетт.

Зростання кількості позашляховиків

За словами чиновників, кількість позашляховиків у місті зросла на 60% протягом останніх чотирьох років.

"Тепер вони становлять 15% від 1,15 мільйона приватних транспортних засобів, що паркуються в Парижі щовечора. Вони сподіваються, що підвищення зборів загальмує зростання та стимулюватиме володіння легшими автомобілями", — додали у повідомленні.

Як зазначив заступник мера Парижа, який відповідає за громадський простір і політику мобільності, Девід Бельярд, позашляховики не відповідають міському середовищу.

"Немає ґрунтових доріг, немає гірських доріг… Позашляховики в Парижі абсолютно марні. Гірше того, вони небезпечні, громіздкі та використовують занадто багато ресурсів для виробництва", — пояснив він.

Чому містяни купують такі автомобілі

Проте, за словами представника групи захисту водіїв П’єра Шассере, кількість позашляховиків зросла, адже великі сім’ї купують їх замість своїх пасажирських перевізників.

"Це сімейні транспортні засоби... які використовуються для поїздок у вихідні або у відпустку. Ми потураємо незначній меншості міського населення, яке вирішило зробити позашляховик символом боротьби із забрудненням", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше автомобільні експерти провели аналіз ринку вживаних автомобілів. Завдяки опитуванням вони виявили найбільш проблемні моделі в сегменті доступних машин.