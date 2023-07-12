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В Париже владельцам внедорожников добавят хлопот: что решили власти

12 июля 2023 08:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Париже владельцам внедорожников добавят хлопот: что решили власти
Парковка внедорожников в Париже. Фото: Shui Ta Shan/Alamy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Городские власти Парижа планируют ввести более высокую плату за парковку для тех, кто ездит на внедорожниках. Такое решение может быть принято, чтобы уменьшить загрязнение в столице страны.

Об этом пишет The Guardian.

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Детали по поводу такого нововведения пока неизвестны, однако будут учитываться размер, вес автомобиля и его двигателя.

Для кого не изменятся правила

В свою очередь с 1 января 2024 года электрокары и владельцы больших авто, имеющих многодетную семью, смогут избежать более высокой оплаты за парковку.

"Мы хотели бы, чтобы город Париж изменил тарифы на платную парковку, чтобы сделать их прогрессивными в соответствии с весом и размером транспортных средств", — подчеркнул советник от экологической партии EELV, предложившей повышение тарифов, Фредерик Бадина-Серпетт.

Рост числа внедорожников

По словам чиновников, количество внедорожников в городе выросло на 60% за последние четыре года.

"Теперь они составляют 15% от 1,15 миллиона частных транспортных средств, которые паркуются в Париже каждый вечер. Они надеются, что повышение сборов затормозит рост и будет стимулировать владение более легкими автомобилями", — добавили в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Парижа, отвечающий за общественное пространство и политику мобильности, Дэвид Бельярд, внедорожники не подходят городской среде.

"Нет грунтовых дорог, нет горных дорог... Внедорожники в Париже абсолютно бесполезны. Хуже того, они опасны, громоздки и используют слишком много ресурсов для производства", — объяснил он.

Почему горожане покупают такие автомобили

Однако, по словам представителя группы защиты водителей Пьера Шассера, количество внедорожников возросло, ведь большие семьи покупают их вместо своих пассажирских перевозчиков.

"Это семейные транспортные средства... которые используются для поездок в выходные или в отпуск. Мы потакаем незначительному меньшинству городского населения, которое решило сделать внедорожник символом борьбы с загрязнением", — отметил он.

Напомним, ранее автомобильные эксперты провели анализ рынка подержанных автомобилей. Благодаря опросам, они выявили наиболее проблемные модели в сегменте доступных машин.

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