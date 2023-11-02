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У ДПСУ попередили про ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею — що трапилось

2 листопада 2023 13:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ попередили про ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею — що трапилось
Вантажівки на кордоні. Фото: mai.gov.md
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатись 3 листопада.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Ускладнення руху на кордоні з Польщею

Прикордонники розповіли, що 3 листопада планується страйк польських перевізників на кордоні, а це може ускладнити рух для вантажівок.

"За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене"", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві наголошують, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, а водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. 

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Нагадаємо, що з чергами на кордоні України станом на 2 листопада ви можете ознайомитися тут

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