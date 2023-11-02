У ДПСУ попередили про ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею — що трапилось

Вантажівки на кордоні. Фото: mai.gov.md

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатись 3 листопада.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Прикордонники розповіли, що 3 листопада планується страйк польських перевізників на кордоні, а це може ускладнити рух для вантажівок.

"За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене"", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, а водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що з чергами на кордоні України станом на 2 листопада ви можете ознайомитися тут.