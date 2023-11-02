Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow В ГПСУ предупредили об усложнении движения для грузовиков на границе с Польшей — что произошло arrow

В ГПСУ предупредили об усложнении движения для грузовиков на границе с Польшей — что произошло

2 ноября 2023 13:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ предупредили об усложнении движения для грузовиков на границе с Польшей — что произошло
Грузовики на границе. Фото: mai.gov.md
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может начаться 3 ноября.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Усложнение движения на границе с Польшей

Пограничники рассказали, что 3 ноября планируется забастовка польских перевозчиков на границе, что может осложнить движение для грузовиков.

"По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, а водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

null

Напомним, что с очередями на границе Украины по состоянию на 2 ноября вы можете ознакомиться здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме