В ГПСУ предупредили об усложнении движения для грузовиков на границе с Польшей — что произошло

Грузовики на границе. Фото: mai.gov.md

На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может начаться 3 ноября.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Усложнение движения на границе с Польшей

Пограничники рассказали, что 3 ноября планируется забастовка польских перевозчиков на границе, что может осложнить движение для грузовиков.

"По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд, а водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, что с очередями на границе Украины по состоянию на 2 ноября вы можете ознакомиться здесь.