Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Туристи з Франції та Німеччини уникають Великої Британії через Brexit arrow

Туристи з Франції та Німеччини уникають Великої Британії через Brexit

8 квітня 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Туризм у Великій Британії. Фото google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Туристичні лідери заявляють, що французи та німці починають уникати Великої Британії через обмеження на поїздки з посвідченнями особи після Brexit. Хоча туризм відновлюється після скасування заходів боротьби з Covid минулого року, є все більше ознак того, що значна кількість французів і німців — двох найбільших ринків для британського туризму — не відвідують Велику Британію.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

З жовтня 2021 року громадянам ЄС потрібен паспорт для в'їзду до Великої Британії, що створює проблеми, оскільки менше половини населення Франції та Німеччини мають дійсний паспорт.

Уряд Джерсі переймається тим, що це може негативно вплинути на туризм, і оголосив про пілотний проєкт, який дозволить громадянам Франції пред'являти свої посвідчення особи під час одноденних поїздок на острів. Також пішохідні тури в Оксфордширі отримують замовлення з Франції та Німеччини вдвічі менше, ніж у 2019 році.

Проте, не лише проблеми з паспортами спричинили зниження числа французів та німців, які відвідують Велику Британію. Brexit підірвав сприйняття Британії як гостинної країни для туристів. Дані Visit Britain та Anholt Ipsos Nation Brand Index показують погіршення ставлення французів та німців до становища Великої Британії порівняно з іншими країнами. Вже 2016 року німці поставили Велику Британію на 7-е місце серед найкращих місць для відвідування, а французи — на 9-те. До 2022 року Велика Британія опустилася на 16-те та 14-те місця відповідно.

Нагадаємо, що французьке видавництво випустило перший підручник-самовчитель української мови, створений за унікальною методикою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB