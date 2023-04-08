Туристи з Франції та Німеччини уникають Великої Британії через Brexit

Туризм у Великій Британії. Фото google.com

Туристичні лідери заявляють, що французи та німці починають уникати Великої Британії через обмеження на поїздки з посвідченнями особи після Brexit. Хоча туризм відновлюється після скасування заходів боротьби з Covid минулого року, є все більше ознак того, що значна кількість французів і німців — двох найбільших ринків для британського туризму — не відвідують Велику Британію.

Про це пише The Guardian.

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З жовтня 2021 року громадянам ЄС потрібен паспорт для в'їзду до Великої Британії, що створює проблеми, оскільки менше половини населення Франції та Німеччини мають дійсний паспорт.

Уряд Джерсі переймається тим, що це може негативно вплинути на туризм, і оголосив про пілотний проєкт, який дозволить громадянам Франції пред'являти свої посвідчення особи під час одноденних поїздок на острів. Також пішохідні тури в Оксфордширі отримують замовлення з Франції та Німеччини вдвічі менше, ніж у 2019 році.

Проте, не лише проблеми з паспортами спричинили зниження числа французів та німців, які відвідують Велику Британію. Brexit підірвав сприйняття Британії як гостинної країни для туристів. Дані Visit Britain та Anholt Ipsos Nation Brand Index показують погіршення ставлення французів та німців до становища Великої Британії порівняно з іншими країнами. Вже 2016 року німці поставили Велику Британію на 7-е місце серед найкращих місць для відвідування, а французи — на 9-те. До 2022 року Велика Британія опустилася на 16-те та 14-те місця відповідно.

Нагадаємо, що французьке видавництво випустило перший підручник-самовчитель української мови, створений за унікальною методикою.